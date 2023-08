Universal Studios volvió a pintarse de amarillo, para dar la bienvenida oficial a su nueva tierra temática, Minion Land. El nombre lo dice todo, la nueva zona, que está justo al pasar la entrada de Universal Studios, en Orlando, está dedicada a los simpáticos y traviesos Minions.

Pero el tema de los Minions no es nuevo en Universal Orlando Resort. Ya ellos tenían una atracción dedicada a estos personajes. Lo que sí es nuevo es que ahora es toda una tierra temática, que incluye una nueva atracción, tiendas y restaurante, junto a otras novedades, que deleitarán a grandes y chicos.

Estrenada oficialmente el 11 de agosto, esto es todo lo que debe saber para disfrutar su visita:

Minion Land está en Illumination Avenue, y lo enfrentará a un nuevo nivel de caos

Bueno, eso según la historia que cuenta el equipo creativo de universal y los cineastas de Illumination, grupos que colaboraron para crear esta zona, con la que llevan a los visitantes al corazón y la mente de los villanos. El resultado es un área muy colorida, terminada de construir hace unas semanas y que llama muchísimo la atención de todos los visitantes. Al estar en la entrada, es una primera parada obligatoria al llegar al parque.

Podrá adquirir accesorios de los personajes. (Suministrada)

Tiene una atracción nueva, la Villain-Con Minion Blast

De ella, en De Viaje le adelantamos muchos detalles, desde antes de su apertura. Esta es una experiencia de videojuego, donde los participantes tratan de convertirse en los mejores villanos, utilizan su “blaster”, apuntando a las pantallas digitales, mientras van ganando puntos si dan en el blanco. Allí ponen en práctica sus habilidades para ver si tienen lo que se necesita para formar parte del equipo de Vicious 6, el grupo de súpervillanos de la película “Minions: The Rise of Gru”. Para saber qué tal le va, puede usarse la aplicación de Universal, ya que esta es la primera atracción de ese parque que va conectada a su app. Pero no solo verá su puntaje, sino que podrá embarcarse en misiones especiales dentro de la atracción, desbloquear ventajas y ganar más puntos, entre otras cosas.

La nueva atracción fue construida donde estaba antes Shrek 4-D, en un espacio completamente renovado. “Despicable Me Minion Mayhem”, la atracción ya existente, sigue en funcionamiento y tan popular como siempre. Ambas son diferentes entre sí, en cuanto a la temática, intensidad y la historia que cuentan. En la nueva los participantes van de pie, en una especie de correa corrediza que no se detiene, pero pasa suavemente, por lo que pueden usarla prácticamente todos los visitantes de cualquier edad, mientras que Despicable Me, es un simulador y como atracción tiene más intensidad. !¡Para sacar máximo provecho de su visita, especialmente si es fan de los Minions, tiene que ir a las dos!

Mucho más que ¡banana, banana!

Mini Boss Mega Melt en el Minion Café en Universal Orlando Resort. (Suministrada)

Todos saben que esta es la comida favorita de los Minions, pero con la apertura de dos lugares de comida nuevos de la zona temática, se demuestra que sus gustos van más allá de unas simples bananas (aunque en el kiosco “Pop-A-Nana” hay unas palomitas de maíz, con sabor a banana, que son ricas, y fueron creadas especialmente para la zona).

En el Minions Cafe, encontrarán tres áreas temáticas inspiradas en los Minions Kevin, Stuart, Bob y Otto, con una cocina, sala de descanso y comedor. El lugar, donde también hay área al exterior y ventanilla para servicio de llevar, tiene entre variedad de platos. Entre ellos, desde un “Lucy’s Top Secret Salmon”, con arroz azul, con coco, acompañando el salmón, hasta un “Otto’s Noodle Bowl”, con los fideos presentados con los ojos de los Minions, para hacer la propuesta gastronómica no solo más sabrosa sino divertida. Las opciones varían desde las que incluyen carnes, y hasta tostones, hasta pollo, o vegetarianas, con acompañantes en los que predomina el edamame y otros vegetales.

Cuando llegue el momento de refrescarse, vaya a Freeze Ray Pops, con paletas inspiradas en Gru, los Minions y Vector.

Y si lo que tiene es una dulce tentación, en Bake my Day, encontrará delicias, entre ellas macarons y por supuesto, cupcakes. No se perderá para llegar allí, pues tiene un enorme “cupcake” rosado en su techo (otro de los lugares perfectos para una foto). También en Bake my Day encontrará accesorios como peluches, y ropa con temática de los Minions, así como en la tienda Evil Stuff.

Su mejor momento fotográfico lo tendrá cuando pueda conocer e interactuar con los personajes de Minions (Suministrada)

Toda la zona brinda buenas oportunidades de fotos, pero el área que marca la entrada, es imperdible, con los 22 Minions que le darán la bienvenida. Aunque sin duda, su mejor momento fotográfico lo tendrá cuando pueda conocer e interactuar con los personajes de Minions, como Gru, Margo, Edith y Agnes, además de Rosita, Gunter y Johnny de la película Sing. Puede encontrarlos en una fachada al aire libre del Illumination Theater, así que lleve batería extra para su teléfono, porque si no, la gastará tan pronto entre a la nueva tierra temática.