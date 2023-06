El verano está en pleno apogeo y en uno de los destinos vacacionales favoritos, Orlando, en Florida, se siente. Desde el calorcito típico de la temporada hasta los millones de turistas que van llegando, no hay duda, las vacaciones están aquí y hay que disfrutarlas. En los parques temáticos, la principal razón para visitar la ciudad, hay novedades, incluso para los viajeros repetitivos. Aquí te contamos:

Ariel está en Disney’s Hollywood Studios. Aprovechando el estreno y éxito de la nueva versión de “The Little Mermaid”, puedes retratarte y pedirle un autógrafo a Ariel. A ella la encontrarás saludando a los visitantes cerca de la playa del castillo del príncipe Eric, en una hermosa terraza diseñada con el tema de la película. Además allí abrieron el Roundup Rodeo BBQ, el primer restaurante servido en mesa de “Toy Story” en el mundo, con preciosos salones de comedor decorados como si estuviera en una película.

En Magic Kingdom volvió “Happily Ever After”. Fue como complacer el clamor popular ya que este espectáculo nocturno de proyecciones y fuegos artificiales sobre el Castillo de Cenicienta, se había sustituido por “Enchantment”, durante la celebración del 50 aniversario de Disney en Orlando.

Si eres amante de las montañas rusas encontrarás a Tron: LightCycle Run, estrenada en abril de este año, que es la más rápida de todos los parques de Disney. Con un tramo bajo techo, oscuro y muy temático, la atracción, está inspirada en las películas “Tron” y “Tron Legacy”, que debutaron en 1982 y en 2010 y también tiene una porción al aire libre. Es muy corta, pero divertida. Eso, sí, no hay fila regular, solo virtual, en el app de My Disney Experience, que abre solo a las 7:00 a.m. (puede hacerla sin entrar al parque si tiene una reservación para ese día) o a la 1:00 p.m. cuando ya esté presente en el parque. Otra opción es comprar el “Individual Lightning Lane”, un pase exclusivo una sola atracción, en este caso Tron, a un costo de $20 por persona (puede variar o no estar disponible en la fecha de su visita).

En Epcot tendrás hasta el 5 de julio para ver las maravillas florales de su Festival Internacional de Jardines y Flores, un imperdible impresionante con topiarios de personajes de Disney, pero también con variedad de quioscos o estaciones de comida fresca y creativa, incluyendo comida colombiana, inspirada en la película “Encanto”. Si no alcanzas ese festival, a partir del 27 de julio, podrás disfrutar del Festival Internacional de Comidas y Vinos.

Aunque todavía no hay fecha de estreno, Universal confirmó que abrirá este verano Minion Land, una zona temática justo en la entrada de Universal Studios, que incluirá una atracción, la Illluinations’s Villain-Con Minion y el Minions Café, entre otras novedades. Además se verán a Gru, Margo, Edith y Agnes, los personajes de los Minions. Otra novedad, estrenada en diciembre de 2022, es su Universal’s Great Movie Escape, en CityWalk, dos salones de escape, inspirados en las películas de “Jurassic World” y “Back to the Future”.

Uno de los grandes estrenos del 2023, Pipeline: The Surf Coaster, ya está abierto. Es una montaña rusa inspirada en el surfing, pero intensa. Allí vas de pie surfeando las olas, llegas hasta una altura de 110 pies, pero a la vez vas dando vueltas de cabeza y a una velocidad de 60 millas por horas.

Este parque es el que tiene más eventos en la temporada de verano, junto con su “hermano”, Busch Gardens en Tampa. Las actividades de verano, “Summer Spectacular” que están incluidas en el precio de admisión, van desde shows especiales, hasta “Ignite Forever”, un espectáculo de fuegos artificiales para terminar la noche. Se ofrecen en noches selectas hasta el 4 de septiembre. Además, buena noticia, volvieron las cervezas gratis, obsequiando un vaso por día de visita, a los de 21 años o mayores.

Este enorme parque y zoológico, tiene variedad de montañas rusas, así como actividades para toda la familia. Su estreno más reciente, en febrero de este año, fue el impresionante Serengeti Flyer, un columpio tipo góndola, que se eleva hasta 135 pies de altura. También presenta un excelente programa de actividades veraniegas, incluidas en su admisión. Sus “Summer Nights” incluyen show de patinaje en hielo, entre otras actividades y se ofrecen diariamente hasta el 6 de agosto. Además ofrecen una cerveza gratis, para los visitantes de 21 años o mayores, hasta el 20 de julio.