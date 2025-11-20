Presidente de Miss Universe informa sobre estado de salud de Miss Jamaica: “No hay huesos rotos”

La representante de Jamaica en Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, sufrió un aparatoso accidente durante la pasarela preliminar de vestido de noche en Bangkok, Tailandia, lo que generó preocupación inmediata entre asistentes y seguidores del certamen.

Mientras modelaba un vestido anaranjado, Henry perdió noción del límite del escenario y dio un paso de más. Luego cayó desde la tarima. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tras el impacto, personal del evento acudió de inmediato a auxiliarla y, debido a la fuerza de la caída, la joven fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica y someterse a estudios que descartaran lesiones graves.

Miss Jamaica sufre devastadora caída en Miss Universe y la sacan en camilla Gabrielle Henry desfilaba con suma elegancia en la preliminar, pero cayó por un hueco del escenario.

Ante la ola de especulaciones, Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization (MUO), emitió un comunicado en el que aclaró el estado de salud de la concursante.

PUBLICIDAD

Rocha explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 12:00 a.m., hora de Bangkok, y confirmó que estuvo presente durante la revisión médica de Henry.

De acuerdo con el presidente, la beldad no sufrió fracturas y se encuentra estable, aunque permanecerá en observación durante la noche como medida preventiva.