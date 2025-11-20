Opinión
20 de noviembre de 2025
Presidente de Miss Universe informa sobre estado de salud de Miss Jamaica: “No hay huesos rotos”

Gabrielle Henry permanecerá hospitalizada durante el resto de la noche

20 de noviembre de 2025 - 8:08 PM

Mientras modelaba con seguridad un vestido anaranjado, Miss Universe Jamaica perdió noción del límite del escenario y dio un paso de más. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La representante de Jamaica en Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, sufrió un aparatoso accidente durante la pasarela preliminar de vestido de noche en Bangkok, Tailandia, lo que generó preocupación inmediata entre asistentes y seguidores del certamen.

Mientras modelaba un vestido anaranjado, Henry perdió noción del límite del escenario y dio un paso de más. Luego cayó desde la tarima. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tras el impacto, personal del evento acudió de inmediato a auxiliarla y, debido a la fuerza de la caída, la joven fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica y someterse a estudios que descartaran lesiones graves.

Miss Jamaica sufre devastadora caída en Miss Universe y la sacan en camilla

Miss Jamaica sufre devastadora caída en Miss Universe y la sacan en camilla

Gabrielle Henry desfilaba con suma elegancia en la preliminar, pero cayó por un hueco del escenario.

Ante la ola de especulaciones, Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization (MUO), emitió un comunicado en el que aclaró el estado de salud de la concursante.

Rocha explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 12:00 a.m., hora de Bangkok, y confirmó que estuvo presente durante la revisión médica de Henry.

De acuerdo con el presidente, la beldad no sufrió fracturas y se encuentra estable, aunque permanecerá en observación durante la noche como medida preventiva.

“Me gustaría compartir con la familia de Miss Universe que está preocupada por la salud de nuestra Miss Universe Jamaica, que a las 12:00 a.m., hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde está siendo tratada. Estuve allí con ella y su familia y, afortunadamente, no hay huesos rotos y está bajo buen cuidado. Ella permanecerá en observación durante el resto de la noche y nos mantendremos en contacto con su familia para brindarle apoyo”, señaló Rocha quien también aseguró que el equipo de Miss Universe ya se ha puesto en contacto con la familia de la modelo para mantenerlos informados y brindar apoyo durante su recuperación.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
