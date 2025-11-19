Opinión
19 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Deslumbrante Zashely Alicea Rivera con su vestido dorado en la preliminar de Miss Universe 2025

La delegada puertorriqueña brilló en la pasarela del certamen internacional

19 de noviembre de 2025 - 11:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea en su desfile de vestido de noche. (Captura) (GFR)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, deslumbró con seguridad en los dos desfiles de traje de baño y vestido de noche en la preliminar de Miss Universe, edición 74, celebrada en Tailandia.

RELACIONADAS

El primer desfile fue en traje de baño y la representante de Puerto Rico lució un bikini rojo. La delegada boricua hizo una pasarela dinámica y enérgica, tal y como lo ha demostrado en otras de las actividades de la concentración del Miss Universe.

Cabe señalar, que este año, la competencia de traje de baño se perfila rigurosa, puesto que muchas de las candidatas poseen cuerpo y figuras tonificadas. Las mejores candidatas en el desfile de traje de baño fueron Miss Universe Latina, Colombia, Portugal, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Costa de Marfil, Argentina, República Dominicana, Guadalupe, Perú, Tailandia, Islas Turcas y Caicos, Brasil, Indonesia, Belarus, Filipinas, Malta y Estados Unidos.

¡Espectacular pasarela! Zashely Alicea arrasa en la preliminar de Miss Universe

¡Espectacular pasarela! Zashely Alicea arrasa en la preliminar de Miss Universe

Con sazón boricua: así deslumbró la reina de Puerto Rico al lucirse en traje de baño en Tailandia.

Para el vestido de gala, Alicea Rivera optó por el tono dorado, del diseñador GL Garlate de Tailandia, el mismo que realizó el traje de gala de Karla Guilfú, Miss Universe Puerto Rico 2023.

El vestido de Alicea Rivera fue confeccionado en un mesh color piel y decorado a mano con diamantes, cristales y mostacillas en tonos dorados y plateados, con matices inspirados en piedras como el zafiro amarillo, el citrino y el topacio.

La Miss Universe Puerto Rico pudo llevar el vestido y lucir la voluptuosa capa de volantes con seguridad y dominio escénico.

El vestido fue creado especialmente para ella, con líneas de brillo colocadas para estilizar su silueta. El look lo complementó con una capa dorada trabajada con volantes que aporta textura y un toque distintivo.

Boceto vestido de Zashely Alicea.
Boceto vestido de Zashely Alicea. (Suministrada)

El diseño fue elegante y luminoso para destacar la presencia de la boricua en el escenario.

Entre capas y transparencias

En esta edición el desfile de traje de noche se distinguió por el complemento de capas, ya que una gran parte de las candidatas las integraron al vestido. De igual forma, resaltaron los vestidos coloridos, contrario a otras ediciones donde el blanco y los metálicos predominan. Aunque cabe destacar que el tono dorado fue un común denominador entre varias delegadas.

En la competencia de traje de noche destacaron las delegadas de Argentina, Belice, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, China, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Israel, Malta, México, Miss Universe Latina, Myanmar, Países Bajos, Nigeria, Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Puerto Rico, Venezuela y Tailandia.

Más temprano, Alicea Rivera también lució impecable en el desfile de traje típico, donde representó al zumbador y modelo, en parte, en puntas al ser una bailarina profesional.

¡En puntitas! Mira cómo el zumbador hizo brillar a Puerto Rico en Miss Universe

¡En puntitas! Mira cómo el zumbador hizo brillar a Puerto Rico en Miss Universe

El público enloqueció de emoción cuando Zashely Alicea desfiló durante la competencia de trajes típicos.

La presencia latina en el jurado estuvo presente con Miss Universe 2020, Andrea Meza, el motivador y autor Ismael Cala, y la modelo Sharon Fonseca. Ellos, sumado a otros jueces, serán los responsables de la selección del primer grupo de 30 semifinalistas.

El formato este año, es igual al del 2024. El primer grupo es conformado por 30 concursantes, luego se reduce a 12 finalistas. De ese grupo se escogen 5 y pasan a las 3 finalistas para seleccionar a la nueva reina universal.

En Puerto Rico, el certamen podrá ser visto el jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 p.m. por Wapa TV. En Tailandia, este evento se llevará a cabo en la mañana del 21 de noviembre, cerca de las 9:00 a.m. hora local.

Más de Zashely Alicea Rivera:

Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoZashely Alicea Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
