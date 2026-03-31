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Elvis Crespo y Michael Flores unidos por el desamor

El merenguero grabó el tema “Abeja blanca 2.0″ con el creador de contenido

31 de marzo de 2026 - 4:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvis Crespo y Michael Flores durante la grabación del nuevo tema musical "Abeja blanca 2.0". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Por dos semanas consecutivas, el nuevo sencillo del cantante puertorriqueño Elvis Crespo, “Abeja blanca 2.0”, se escuchó con fuerza en la radio dominicana antes de su lanzamiento oficial.

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Esta semana, el artista presentó la nueva versión de la canción con la participación de Michael Flores. El tema no tan solo llega como número uno en la radio en República Dominicana, sino también con miles de videos creados por los usuarios de TikTok.

La canción producida por Crespo, Luis A. Cruz, Nesty La Mente Maestra, Cauty y Ender Thomas, utiliza la metáfora de la “abeja blanca” como tema central y combina la narrativa con la esencia del merengue.

“Esta versión de ‘Abeja Blanca 2.0′ con Michael Flores definitivamente me permite llegar a una nueva generación para que conozca mi música. Estoy muy entusiasmado con el lanzamiento de este video y la contribución que Michael le da con su energía y juventud”, afirmó Crespo en declaraciones escritas.

“Salir en este tema ha sido algo más que un honor, más que un sueño para mí. La experiencia fue única. Gracias a Elvis por confiar en mí y por la oportunidad”, añadió Flores.

El video musical de “Abeja Blanca 2.0” se desarrolla entre Puerto Rico y la República Dominicana e inicia con un primer acto filmado en Apiturismo PR en Yauco. Luego, la historia se traslada a “El Colmadito de Elvis”, grabado en la histórica Zona Colonial de Santo Domingo, donde equipos de producción locales fueron parte clave para dar vida al concepto. La segunda parte fue dirigida por los dominicanos Maikel de la Cruz y Raúl Antonio. El video contó con la participación de decenas de fanáticos dominicanos y una aparición especial del Grupo Atrévete, un conjunto dominicano de músicos con discapacidad visual.

Elvis Crespo y Michael Flores se unieron para lanzar una nueva versión de "Abeja blanca", que ya es un palo en las listas de popularidad en República Dominicana.
Elvis Crespo y Michael Flores se unieron para lanzar una nueva versión de "Abeja blanca", que ya es un palo en las listas de popularidad en República Dominicana. (Suministrada)

Entretanto, el intérprete de merengue reafirma su estatus como una de las figuras más influyentes del merengue a nivel internacional, llevando su música y energía a nuevos escenarios y generaciones.

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Elvis CrespoMúsica
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