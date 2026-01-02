Elvis Crespo lanza edición especial previo a su concierto en el Coliseo de Puerto Rico

Elvis Crespo regresa con una sorpresa este nuevo año, con una edición especial de su aclamado álbum “Poeta Herío”, que ya está disponible en todos los formatos.

Bajo el sello de Puntería Records y distribuido por Sony Music Latin, “Poeta Herío: Colmadito SpecialEdition” revela nuevas canciones que prometen sorprender, incluyendo colaboraciones inéditas como “El Limón” junto a Los Pleneros de la Cresta y “Me Voy a Ir” con Jerry Bazúa, además de otros temas como “Abeja Blanca”, “Te Lloro de Frente” y “Una Nueva Boca”.

Para los verdaderos coleccionistas, esta edición también contará con un disco de vinilo, que se estrenará en exclusiva durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico mañana, 3 de enero de 2026.

“Poeta Herío llegó primero a un colmado en Higüey, República Dominicana, y cautivó a la audiencia. Ahora, seguimos la misma fórmula: colmados y bodegas vinculados al lanzamiento, con un ‘Reloaded’ que incluye cinco temas nuevos y carátula renovada, manteniendo el espíritu del proyecto”, explicó Crespo.

“Poeta Herío: Colmadito Special Edition” fue producido por Crespo bajo el manejo de José Díaz y Alex Peña para NuLife Entertainment, y contó con la participación de destacados productores incluyendo a Luis Cruz, Nesty La Mente Maestra, Cauty, Ender Thomas, DANIDRVMS y Joel Báez Nieves, entre otros.

El álbum incluye temas destacados de la versión original como: “Qué Fuerte”, “Me Mataron” (El Blachy), “Cora Roto” (Arcángel) y “Borrón y Cuenta Nueva” (Toño Rosario, La Insuperable, Ebenezer Guerra).

Previo al lanzamiento de “Poeta Herío”, Crespo lanzó la versión renovada de su clásico “Nuestra Canción” con Jerry Rivera, marcando su regreso al Top 10 de la lista Tropical Airplay de Billboard después de más de cinco años.