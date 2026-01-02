Opinión
Elvis Crespo lanza edición especial previo a su concierto en el Coliseo de Puerto Rico

Los Pleneros de la Cresta y Jerry Bazúa son las colaboraciones que se suman al universo de “Poeta Herío” en esta nueva versión

2 de enero de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Junio 18, 2025 - San Juan, Puerto Rico - END-FLASH- Entrevista con Elvis Crespo. La nota sería en torno a los preparativos del show, y qué puede esperar el público este sábado, pues será el lanzamiento oficial de “Poeta Herio” en la isla. Lugar: En Monkey Do Studio, San Juan Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - cantante, merengue, música, concierto, album (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Elvis Crespo regresa con una sorpresa este nuevo año, con una edición especial de su aclamado álbum “Poeta Herío”, que ya está disponible en todos los formatos.

RELACIONADAS

Bajo el sello de Puntería Records y distribuido por Sony Music Latin, “Poeta Herío: Colmadito SpecialEdition” revela nuevas canciones que prometen sorprender, incluyendo colaboraciones inéditas como “El Limón” junto a Los Pleneros de la Cresta y “Me Voy a Ir” con Jerry Bazúa, además de otros temas como “Abeja Blanca”, “Te Lloro de Frente” y “Una Nueva Boca”.

Para los verdaderos coleccionistas, esta edición también contará con un disco de vinilo, que se estrenará en exclusiva durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico mañana, 3 de enero de 2026.

Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas. El merenguero cantó por casi tres horas de espectáculo. El artista pudo presentar uno de los montajes más grandes dentro del género del merengue que se ha realizado en el Choliseo.
1 / 10 | Así Elvis Crespo conquistó el Coliseo de Puerto Rico . Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas. - Suministrada

“Poeta Herío llegó primero a un colmado en Higüey, República Dominicana, y cautivó a la audiencia. Ahora, seguimos la misma fórmula: colmados y bodegas vinculados al lanzamiento, con un ‘Reloaded’ que incluye cinco temas nuevos y carátula renovada, manteniendo el espíritu del proyecto”, explicó Crespo.

“Poeta Herío: Colmadito Special Edition” fue producido por Crespo bajo el manejo de José Díaz y Alex Peña para NuLife Entertainment, y contó con la participación de destacados productores incluyendo a Luis Cruz, Nesty La Mente Maestra, Cauty, Ender Thomas, DANIDRVMS y Joel Báez Nieves, entre otros.

El álbum incluye temas destacados de la versión original como: “Qué Fuerte”, “Me Mataron” (El Blachy), “Cora Roto” (Arcángel) y “Borrón y Cuenta Nueva” (Toño Rosario, La Insuperable, Ebenezer Guerra).

Elvis Crespo: “Creo en el karma. Yo he hecho sufrir mucho en el pasado”

Elvis Crespo: “Creo en el karma. Yo he hecho sufrir mucho en el pasado”

El cantante boricua revela inesperados detalles sobre su divorcio, admitiendo que "tú terminas pagando por lo que tú haces".

Previo al lanzamiento de “Poeta Herío”, Crespo lanzó la versión renovada de su clásico “Nuestra Canción” con Jerry Rivera, marcando su regreso al Top 10 de la lista Tropical Airplay de Billboard después de más de cinco años.

Crespo regresa al Coliseo de Puerto Rico este próximo 3 de enero de 2026 con música nueva y un espectáculo que promete hacer vibrar El Choli.

Elvis CrespoLos Pleneros de la CrestaSonyMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
