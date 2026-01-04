Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“El Colmadito Choli Edition”: Elvis Crespo inicia el 2026 con lleno total en el Coliseo de Puerto Rico

El artista fue el encargado de ofrecer el primer concierto del nuevo año

4 de enero de 2026 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Concierto de Elvis Crespo “El Colmadito Edition”. En la foto, lo acompañan Jlexis y Michael Flores. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El merenguero Elvis Crespo fue el encargado de dar inicio a un nuevo año de conciertos con “El Colmadito Choli Edition”, la primera presentación del 2026 y su segundo sold out en menos de seis meses.

RELACIONADAS

“El Colmadito Edition marca un momento histórico: es el primer concierto del 2026 en el Coliseo de Puerto Rico y el primer concierto masivo del año en nuestra isla. Gracias, Puerto Rico, por siempre decir presente”, expresó Elvis Crespo tras recibir la placa de sold out por parte de la administración del recinto ubicado en Hato Rey.

Por más de dos horas y media, el artista llevó a las más de 13 mil personas que asistieron a su concierto en una travesía por varias bodegas o colmaditos, cuyas transiciones ocurrieron a través de pantallas, creando un viaje desde Nueva York, pasando por la República Dominicana, hasta llegar a Puerto Rico.

El público gozó de un popurrí de Grupo Manía.
El público gozó de un popurrí de Grupo Manía. (Suministrada)

El primer colmadito representó a Nueva York, la ciudad donde nació y se crió Crespo. Esta intervención contó con la participación especial del ganador de “La casa de los famosos All-Stars”, Carlos Cruz “Caramelo”, con una transición musical que incluyó éxitos como “Suavemente”, “Un verano en Nueva York”, “Por el caminito”, “Dónde estás, vida mía” (Víctor Roque y La Gran Manzana) y “Píntame”.

El segundo spot fue un colmadito de la República Dominicana, con la participación de Los Nenes (Jlexis y Michael Flores). El recorrido musical incluyó temas como “Luna llena” y “Borrón y cuenta nueva”, junto a Ebenezer Guerra; “Tatuaje”, junto a Jlexis; y “Los limones”, con el Conjunto Quisqueya.

Luego llegó el tercer colmadito, que representó a Puerto Rico y contó con la participación de Jorge Pabón “Molusco”. La transición musical comenzó con “El Limón”, junto a Los Pleneros de la Cresta, tema que forma parte del nuevo álbum de Crespo “Poeta Herío: Colmadito Special Edition”.

De igual manera, interpretó su éxito “Nuestra canción”, uno de los temas más esperados por su público, logrando uno de los momentos más enérgicos de la noche.

Los Pleneros de la Cresta fueron parte del espectáculo.
Los Pleneros de la Cresta fueron parte del espectáculo. (Suministrada)

Seguido a esto, interpretaron “Carnaval” junto a Plena Libre, así como un popurrí de éxitos con Grupo Manía, quienes aprovecharon la ocasión para anunciar el concierto “The Originals”, pautado para el 16 de mayo de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico.

Además, un concierto de música tropical no estaría completo sin espacios para bailar, por lo que el espectáculo contó con dos pistas de baile, convirtiendo al Choliseo en el escenario perfecto para la velada.

Cabe destacar que, previo al concierto, Elvis Crespo lanzó “Poeta Herío: Colmadito Special Edition”, una producción con cinco nuevas canciones, que incluye colaboraciones inéditas como “El Limón”, junto a Los Pleneros de la Cresta, y “Me Voy a Ir”, con Jerry Bazúa, además de otros temas como “Abeja Blanca”, “Te Lloro de Frente” y “Una Nueva Boca”. Para los verdaderos coleccionistas, esta edición especial cuenta con formato físico y también estará disponible en vinilo.

Mañana, lunes 5 de enero, Elvis Crespo llevará a cabo un in-store en Music Stop, en Bayamón, para firmar los disco.

