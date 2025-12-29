Opinión
Música
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Elvis Crespo anuncia lanzamiento de una versión especial de su álbum "Poeta Herío"

Contará con un disco de vinilo, que se estrenará durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico el 3 de enero de 2026

29 de diciembre de 2025 - 4:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvis Crespo (alexis.cedeno)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo anunció este lunes que el viernes estará disponible una versión especial de su aclamado álbum “Poeta Herío”, titulado “Poeta Herío: Colmadito Special Edition” con colaboraciones inéditas como “Limón” con Los Pleneros de la Cresta y “Me voy a ir” con Jerry Bazúa.

“Poeta Herío llegó primero a un colmado en Higüey, República Dominicana, y cautivó a la audiencia. Ahora, seguimos la misma fórmula: colmados y bodegas vinculados al lanzamiento, con un Reloaded que incluye cinco temas nuevos y carátula renovada, manteniendo el espíritu del proyecto”, explicó en un comunicado Crespo.

Esta edición, bajo el sello de Puntería Records y distribuido por Sony Music Latin, contará con un disco de vinilo, que se estrenará en exclusiva durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 3 de enero de 2026, con temas frescos como “Abeja Blanca”, “Te lloro de frente” y “Una nueva boca”.

El álbum incluye temas destacados de la versión original como: “Qué Fuerte”, “Me Mataron”, “Cora Roto” (Arcángel) y “Borrón y Cuenta Nueva”.

Este disco fue producido por Crespo bajo el manejo de José Díaz y Alex Peña para NuLife Entertainment, y con con la participación de destacados productores como Luis Cruz, Nesty La Mente Maestra, Cauty, Ender Thomas, DANIDRVMS, Joel Báez Nieves, entre otros.

La primera versión del fonograma incluye varias canciones en solitario y duetos con pesos pesados del género latino como Arcángel, Ivy Queen, Víctor Manuelle, Jerry Rivera y Toño Rosario, junto a figuras en ascenso como el dominicano Ebenezer, en un arco de sanación que hace que el ‘Poeta Herío’ se evolucione posteriormente en el tema “Poeta Curao”.

Es un junte que debió darse hace mucho.Elvis Crespo grabó este año, por primera vez, un tema junto al grupo Plena Libre.El tema estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del 18 de noviembre.
1 / 10 | Un junte como pocos: Elvis Crespo y Plena Libre graban nuevo tema. Es un junte que debió darse hace mucho. - Pablo Martínez Rodríguez

El cantante inició oficialmente su gira “Poeta Herío 2025” el 21 de junio con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, tras haber realizado nueve presentaciones en ciudades estadounidenses.

El autor del clásico “Suavemente” recibió en septiembre en Washington la Medalla de Excelencia, el máximo reconocimiento del Instituto del Caucus Hispano del Congreso estadounidense.

Crespo afirmó entonces a EFE que se considera afortunado de seguir siendo un nombre familiar en la escena musical latina, donde irrumpió a mediados de los 1990s con éxitos como “Tu Sonrisa” y “Píntame”.

Elvis Crespo es el único artista latino cuya música se ha reproducido literalmente en el espacio cuando los astronautas a bordo de la misión del transbordador espacial Discovery de la NASA en 2016 reprodujeron ‘Suavemente’ durante su viaje alrededor de la luna.

De regreso en la Tierra, la canción pasó seis semanas en la cima de la lista Hot Latin Songs de Billboard y nueve semanas en la cima de la lista Tropical Airplay de Billboard.

Es un junte que debió darse hace mucho.Elvis Crespo grabó este año, por primera vez, un tema junto al grupo Plena Libre.El tema estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del 18 de noviembre.
Un junte como pocos: Elvis Crespo y Plena Libre graban nuevo tema. Es un junte que debió darse hace mucho. - Pablo Martínez Rodríguez
Elvis Crespo Disco
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
