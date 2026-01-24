“LCDLF6″: “La Jefa” revela las primeras pistas sobre sus nuevos habitantes

El estreno de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo está cada vez más cerca. Los seguidores del “reality show”, mientras tanto, se preparan para conocer el nombre de los primeros habitantes de la temporada.

Será el próximo lunes, 26 de enero, cuando finalmente los fanáticos de “la novela de la vida real” descubrirán la identidad de la celebridad que inaugurará la etapa de confirmaciones. A través de las redes sociales del “show” y de la cadena de televisión, “La Jefa” lanzó dos pistas para que intenten adivinar quiénes son.

Mediante un video se ve a la primera habitante mientras desciende de un vehículo. Solo se le alcanzan a ver los pies, por lo que su identidad es toda una incógnita.

“Un tacón, mil teorías, ¿de quién se tratará?”, lee en el mensaje con el que la compañía publicó el video.

Aunque no se mostró el rostro de la persona, de inmediato, muchos dieron sus pronósticos sobre su identidad. Entre los nombres más sonados se encuentran los de Celinée Santos, Melissa Gate, Karina García y Aracely Arámbula.

Esta mañana llegó la segunda pista de la temporada. “Cuerpazo. Labios. Actitud. Solo falta una cosa... el nombre. ¿Quién será?”, dijeron.

“En casa con Telemundo” tuvo como invitado de ayer al cubano Osmel Sousa, quien conversó sobre la posibilidad de regresar al formato. El momento sirvió para que soltara algunos nombres como el de Lupita Jones, quien ha sonado fuerte para sumarse a la sexta temporada del “reality”.