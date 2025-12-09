Kany García anuncia la primera parte de su gira del 2026

La cantautora puertorriqueña Kany García confirmó las primeras paradas de lo que será su recorrido global en el 2026, con su nueva gira internacional que la llevará a presentarse en múltiples ciudades de América Latina, Europa y otros importantes mercados alrededor del mundo.

Tras el reciente lanzamiento del sencillo “Tierra mía”, el primer tema de su próximo álbum de estudio, García se prepara para reencontrarse con su público en una propuesta musical que promete nuevas composiciones, su sello interpretativo característico y una producción diseñada para distintos escenarios.

Estas primeras fechas la llevarán a recorrer múltiples ciudades de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, Santo Domingo; además de regresos importantes a plazas de España y Europa.

“Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, expresó García sobre este nuevo capítulo en su carrera en declaraciones escritas.

Fechas de la gira de Kany García. (Suministrada)