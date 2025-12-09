Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kany García anuncia la primera parte de su gira del 2026

Conoce dónde se va a presentar en concierto la cantautora boricua

9 de diciembre de 2025 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kany Garcia presentará su gira mundial en el 2026. (Alejandro Granadillo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantautora puertorriqueña Kany García confirmó las primeras paradas de lo que será su recorrido global en el 2026, con su nueva gira internacional que la llevará a presentarse en múltiples ciudades de América Latina, Europa y otros importantes mercados alrededor del mundo.

RELACIONADAS

Tras el reciente lanzamiento del sencillo “Tierra mía”, el primer tema de su próximo álbum de estudio, García se prepara para reencontrarse con su público en una propuesta musical que promete nuevas composiciones, su sello interpretativo característico y una producción diseñada para distintos escenarios.

Estas primeras fechas la llevarán a recorrer múltiples ciudades de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, Santo Domingo; además de regresos importantes a plazas de España y Europa.

Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, expresó García sobre este nuevo capítulo en su carrera en declaraciones escritas.

Fechas de la gira de Kany García.
Fechas de la gira de Kany García. (Suministrada)

Esta es solo la primera parte del itinerario oficial. Próximamente se anunciarán nuevas fechas y territorios que formarán parte del tour 2026.

Kany GarcíaMúsicaConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
