Kany García retoma sus raíces en el estreno de su tema “Tierra mía”

La cantautora puertorriqueña Kany García llevaba esta semana tirando adelantos en sus redes sociales de lo que sería su nuevo sencillo musical “Tierra mía”.

Hoy, jueves, 20 de noviembre, la cantante puso fin a los adelantos para estrenar el tema que aborda el vínculo con su país desde su memoria, el amor y la reflexión. El lanzamiento marca el comienzo del camino hacia su próximo álbum de estudio, previsto para 2026.

En “Tierra mía”, García recurre a su estilo lírico característico para explorar temas como la pertenencia, la esperanza y la preservación de la identidad. A través de la composición la cantautora evoca tanto a la cotidianidad como a los retos sociales, además de subrayar la importancia de proteger aquello que define a una comunidad.

El verso “Hay que seguir… pa’ cuidarle la raíz a la tierra mía” resume la esencia del tema y su intención de mirar al país con sentido crítico y afectivo a la vez.

El estreno se acompaña de su video musical que acentúa la nostalgia que atraviesa la canción. Filmado en un típico patio puertorriqueño, el video presenta una casita de árbol en madera, una niña jugando, el verdor natural de la isla y la bandera de Puerto Rico al fondo.

Las escenas de García cortando y trabajando con flores naturales de colores evocan recuerdos familiares y elementos de la vida cotidiana que marcan la experiencia colectiva de la isla.

“Tierra mía” está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy, jueves, ofreciendo un primer vistazo a la visión artística y al concepto del próximo proyecto discográfico, la voz de “Te lo agradezco”.