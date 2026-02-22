Jorge Pabón “Molusco” festeja los cumpleaños de sus dos hijos: “por ustedes muero en la raya”

El locutor y productor Jorge Pabón “Molusco” lleva varios días de celebración con los cumpleaños de sus dos hijos Ocean y Paula, quienes nacieron en febrero.

Ocean, su hijo mayor llegó a los 21 años y hoy domingo, su hija Paula cumple 18 años. La primera celebración fue la de Ocean donde su padre llegó sorpresivamente hasta un establecimiento para festejar la mayoría de edad del joven.

“Lo bueno de compartir los locations 24/7 con tus hijos es que puedes vivir momentos como este. Anoche, sin que él supiera, llegué hasta donde estaba jangueando para ser de los primeros en desearle feliz cumpleaños, darle el primer abrazo de sus 21 y obvio darme un palo con mi hijo MAYOR de edad. Hijo, sabes que estoy bien orgulloso de ti. Paula y tu, sin duda, son mis mayor logro y por ustedes muero en la raya”, expresó Molusco en la publicación que compartió en las redes sociales a través de un video.

“Ahora sí, te toca meterle sin miedo. Sigue enfocado como vas. La vida es dura con cojones, pero mientras tú sigas caminando y rompiéndola, yo estaré desde las gradas, de pie, aplaudiéndote y viendo cómo escribes tu propia historia. Te amo hijo”, puntualizó el locutor del programa radial “La tendencia de Molusco” de KQ 105 FM.

“Pau, me haces llorar”

Entretanto, Pabón aprovechó hoy las redes sociales para felicitar a su hija menor con un emotivo mensaje a Paula.

“Hoy Paula cumple 18 años. Cuando los hijos nacen, uno ve este momento tan lejos que ni se lo imagina. Pau es de esos seres que llegan a tu vida y con solo sentir su presencia te dan paz… una tranquilidad que no te puedo explicar. Pauli, hija, no sabes lo orgulloso que estoy del ser humano hermoso en el que te has convertido. Tengo que confesarte Pau que me haces llorar cada vez que te veo hablando en la iglesia o en un video llevando la palabra De Dios como es. Eso sí me hace llorar… pero de orgullo, bebé. Dios te bendiga siempre“, reveló Pabón sobre el orgullo que siente por su hija menor.

“Y como le dije a tu hermano que cumplió años ayer, también te lo digo a ti: Pau, te toca meterle sin miedo. Sigue enfocada como vas. La vida es dura, mami, y ya lo sabes porque lo hemos hablado; pero mientras sigas caminando y dando pasos grandes para ser una gran profesional, yo estaré desde las gradas, de pie, aplaudiéndote y viendo cómo tú también escribes tu propia historia.Recuerda, Pau: tu mejor herramienta eres TÚ misma. Te amo, hija.Feliz cumpleaños.Que Dios te bendiga”, afirmó Pabón en la publicación que acompañó con varias fotos de padre e hija.

Como familia han realizado varios proyectos juntos como obras de teatro y el podcast “Adolescentes”, entre otros.