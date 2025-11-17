Programa “La Tendencia de Molusco” honrará la vida de Xiomara Calderón

“Hoy lunes estaremos grabados, compartiendo a cada hora una dedicatoria especial para Xiomi. Mañana martes regresamos con fuerza, celebrando su vida, su alegría, su risa y esa luz que siempre trajo al equipo. Gracias por tanto, Xiomi. Tu energía, tu salsa, tu rumba y tu risa vivirán para siempre con nosotros”, lee el anuncio de la cuenta oficial de la emisora KQ 105 en las redes sociales.

Calderón trabajaba con los talentos radiales en Molusco TV y fue “piedra angular” en las producciones de Pabón, tal y como la describió el locutor y productor al confirmar su fallecimiento el pasado el fin de semana.

Ante el duelo y por respeto a Calderón, los locutores expresaron que no tienen la fuerza emocional para transmitir hoy, lunes, el programa desde la cabina radial.

“Sabemos que Xiomi entendería que hoy, como equipo, aún no tenemos la fuerza emocional para darles el ‘show’ que ustedes están acostumbrados a recibir. Por eso, este lunes les dejamos un programa especial con algunos de los mejores momentos de La Tendencia, donde su risa siempre era protagonista. Mañana martes regresamos en vivo, con más fuerza y con el corazón en la mano, dedicándole el show por completo a ella. Porque si algo nos enseñó Xiomara, fue a amar la vida, reír sin miedo y celebrar cada momento”, publicó el portal de La Tendencia.

La emisora KQ 105 FM también publicó una declaración de duelo ante la inesperada muerte de Calderón luego de viajar a Florida para someterse a una cirugía.

“Hoy en la familia de ‘La Tendencia en KQ 105 FM’ sentimos un profundo dolor por la partida de una de nuestras hermanas: Xiomara Calderón, conocida y amada por muchos de ustedes como Xiomara “La Golda”. Su ausencia nos rompe el alma y ha dejado un vacío imposible de describir. En KQ 105 FM nos unimos a las palabras compartidas por Molusco", lee la publicación.

“Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido. Nos queda el recuerdo de su personalidad, su humildad, su entrega, responsabilidad, su sabor en la pista de baile y, claro, su risa única. Les pido a todos que pongan en sus oraciones a sus padres y que siempre expresen el amor a sus seres queridos, porque esto nos vuelve a enseñar lo frágil que es la vida. Gracias por tanto, Xiomi. Tu ausencia se siente y duele demasiado en el alma. Te recordaré siempre Xiomara, tu alegría, tu risa, tu disciplina y, sobre todo, tu amistad… las atesoraremos por el resto de nuestras vidas", expresó Molusco en sus plataformas de las redes sociales.