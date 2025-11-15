Muere la creadora de contenido Xiomara Calderón
El productor Jorge “Molusco” Pabón la describió como “piedra angular” de su equipo
15 de noviembre de 2025 - 5:31 PM
La multifacética personalidad de las redes sociales, Xiomara “La Golda” Calderón Santiago falleció hoy, sábado, por razones que aún se desconocen. El deceso de la cantante y bailarina lo confirmó el productor Jorge “Molusco” Pabón a través de sus plataformas.
“Hoy es un día muy triste para todos en Molusco LLC, ante el repentino fallecimiento de nuestra querida Xiomara. Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido”, comenzó el locutor.
Asimismo, Pabón resaltó que les “queda el recuerdo de su personalidad, su humildad, su entrega, responsabilidad, su sabor en la pista de baile y claro, su risa única”.
“Molusco” pidió a sus seguidores que “pongan en sus oraciones a sus padres y que siempre expresen el amor a sus seres queridos, porque esto nos vuelve a enseñar lo frágil que es la vida”.
Finalmente, aseguró que su “ausencia se siente y duele demasiado en el alma”. “Estoy triste con coj... Te recordaré siempre”, agregó.
De inmediato, diversas figuras de la industria del entretenimiento boricua expresaron su solidaridad a Pabón. De igual manera, se mostraron sorprendidos con la noticia.
Por otro lado, seguidores de Calderón Santiago resaltaron las últimas palabras publicadas por la influencer en la sección de historias de Instagram.
“Me siento agradecida, me siento bendecida siento amada, me siento en un tiempo en el que resurge un momento nuevo. Si se tira una oración a Dios de repente en lo que queda de día, pídale a Papá Dios que tenga control de todo en mi vida”, sostuvo.
