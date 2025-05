Jorge Pabón “Molusco” aclara que él fue quien terminó con su exesposa y habla de Jacky Fontánez

“ Yo fallé en el 2018-2019, que fue lo que nos llevó al divorcio, la razón por la que yo me separé hoy, no tiene que ver con terceras personas ni infidelidades, ni nada por el estilo. Esto me afecta, porque están los hijos… pero en esta ocasión yo fui el que decidí terminar la relación, por mi paz, yo decidí no continuar” , expresó Molusco en el podcast “El Refugio”.

“Toda la gente que está diciendo que la razón por la que yo me separé ahora de la mamá de mis hijos por segunda vez, es por terceras personas y le ponen de nombre Jacky Fontánez, con la ambición de buscar una culpable…eso no es cierto. Fui yo el que terminó la relación y no fue por terceras personas, Molusco falló en el 2019, antes de la pandemia. Yo no tengo una relación con Jacky Fontánez, no le he tocado un pelo a Jacky Fontánez”, afirmó el locutor.