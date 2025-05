Claudia Morales revela “la razón real” de su separación de Molusco: “Él me fue desleal”

Luego de que esta tarde el locutor Jorge Pabón “Molusco” confirmara que volvió a separarse de su exesposa Claudia Morales, la también madre de sus hijos reaccionó a través de sus redes sociales para aclarar “la razón real” de su divorcio, que se concretó en el 2023, tras 20 años de relación y que el 1 de enero, anunciaran su reconciliación.

“He aguantado años callando la verdad, primero, por profundo amor a mis hijos y segundo, para no ser criticada, pero ya estoy demasiado cansada de ser parte del show del Sr. Pabón. Pensé escribir esto de forma profesional siguiendo reglas sociales que nos piden seguir reprimiendo, pero necesito que sea mi corazón el que hable. Aunque él se burle de las personas que sacan verdades a la luz luego de años, yo creo que nunca es tarde para decir que él me fue desleal, que ese pecado nunca fue mío, que el dolor de la traición no se borra fácilmente y a veces dura mucho más de lo que uno mismo quisiera. Con esto aclaro que esa fue la razón real de nuestro divorcio, no fue solo porque yo así lo quise...”, publicó Morales en su cuenta de Instagram.

Y es que hoy, en un pódcast en Molusco TV con la periodista Sylvia Hernández, Molusco admitió que regresó a la soltería. El segundo intento de su relación con Morales no funcionó, luego de haber comprometido a la madre de Ocean y Paula el pasado 24 de diciembre de 2024.

“Él precisamente es de los que ven rostros bonitos, cuerpos atractivos y la disponibilidad de mujeres que no les importa el daño que ocasionan y en su momento actuó sin pensar en el daño profundo que causaría en mi integridad física, mental y dentro de lo que era nuestro hogar. Luego de todo y por qué la manipulación no te permite ver la realidad, nos dimos la oportunidad de intentarlo de nuevo. Yo aposté una vez más por el amor, el que lucha hasta el final, el que quiere sostener hasta que podamos sanar, el que escoge la unión familiar, pero muy dentro de mí, rápido sentí que para él lo más importante no era sostenernos, era sostener su imagen y pronto comenzó a dejarme sola nuevamente...“, continuó el mensaje de Morales.

“Para él, su prioridad es su trabajo, sus negocios, la fama, las apariencias, sus gustos y su familia lamentablemente no tiene la misma importancia. Hoy confirmo que no estamos juntos y que no hay intención de volver. Hoy solo espero que al final de todo aprenda y no siga usando el dolor de otros como distracción, justificación o para monetizar. También espero que algún día, sus seguidores dejen de idealizarlo y comiencen a ver lo que yo tardé en aceptar, que quien no asume realmente su responsabilidad, no aprende. Que quien vive justificándose, no podrá cambiar, por más de que aparente que sí. Hoy pido ser escuchada y valorada. Pido disculpas si con estas expresiones alguien más se ve afectado", lee la tercera imagen del mensaje.

El incómodo momento en que Molusco confesó que se separó de su exesposa “No sabía que me ibas a hacer esa pregunta”, reaccionó el locutor al ser cuestionado por Sylvia Hernández en Molusco TV.

“Escribo desde un corazón que necesita soltar para sentir un poco de alivio. Espero que despertemos un poco como sociedad. Que volvamos a ser más humanos, más empáticos, más conscientes del daño que causamos, sobre todo a quienes decimos amar y están para uno siempre. Porque vivir de forma tan egoísta y descuidada no puede seguir siendo la norma. Yo, por mi parte, seguiré ofreciendo mi dolor en oración. Poniéndolo en las manos de Dios. Confiando en que Él traerá descanso, justicia y sanación. Espero que un día, todos los que hemos sido heridos... podamos sanar de verdad", finalizó a la vez que aclaró que estas serán sus únicas expresiones al tema. “Aun corriendo el riesgo de que él haga su media tour y muy posiblemente diga muchas medias verdades para su beneficio. Yo NO responderé a nada”.