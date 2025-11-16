Opinión
16 de noviembre de 2025
77°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Artistas y colegas de Xiomara Calderón lamentan su repentina partida

Desde que se dio a conocer el deceso de la creadora de contenido, las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad para la familia

16 de noviembre de 2025 - 8:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora Pamela Noa fue una de las personalidades que reaccionó en las redes sociales ante el deceso de Calderón. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Durante la tarde de hoy, sábado, la industria del entretenimiento se vistió de luto tras darse a conocer el fallecimiento de la creadora de contenido, cantante y bailarina Xiomara “La Golda” Calderón. El deceso de la multifacética fue confirmado por el productor Jorge “Molusco” Pabón en sus redes sociales.

RELACIONADAS

“Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido”, lamentó el locutor.

Al igual que el empresario, fueron varios los artistas y colegas de Calderón que acudieron a sus respectivas plataformas para expresar su sentir y enviar sus condolencias a los familiares.

“Ahora este combo está incompleto. Xiomi eres y por siempre serás la luz más bonita en la vida de los que tuvimos el placer de conocerte. Yo no sé por que papá Dios te quería cerquita tan temprano, tampoco soy quién para cuestionarlo. Descansa en paz, hermosa”, exteriorizó la presentadora Pamela Noa.

En la sección de historias, el locutor Alí Warrington, también se expresó. “Quieran mucho, graben audios, tomen fotos, valoren y agradezcan los buenos momentos. Hay voces que nunca volveremos a escuchar, personas que no volveremos a very momentos que no volveremos a vivir”.

La comediante Joealis Filippetti se unió al grupo con un emotivo escrito.

“Absolutamente TODO lo que pensaba de ti, te lo dije en vida. En estos últimos tiempos me inspiraste en cantidades. El respeto y la admiración siempre fueron recíprocos; y el cariño genuino. Eras demasiado, mucho para este planeta. Un ser de luz, también te lo dije. Mujer extraordinaria en todos los sentidos, talentosa, auténtica que vivía con intensidad. Qué mucho voy a extrañar esa carcajada salvaje que siempre regalabas al mundo. Gracias por tanto Golda. Dios le dé la paz y serenidad a tu familia y seres más queridos. Qué continúe la rumba y el baile por donde quiera que estés amiga”, publicó.

Suzanne Ujaque, experta en moda y comunicaciones, asimismo, dedicó un extenso escrito donde detalló las cualidades de Calderón.

“Grabé el podcast 74 con una mujer que marcó mi vida de una manera tan bonita como inesperada. Xiomara Calderón, qué noticia tan dura, tan repentina, tan injusta. Desde el día que la conocí se convirtió en alguien especial para mí. Siempre se lo decía. Siempre la admiré. Su energía, sonrisa, su fuerza, su alegría contagiosa, su deseo de vivir y echar pa’lante”, fueron parte de sus palabras.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
