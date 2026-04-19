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Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire llena de adrenalina el Choliseo

El evento familiar continúa este domingo con dos funciones en el recinto de Hato Rey

19 de abril de 2026 - 8:13 AM

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Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire integra luces y efectos especiales en la presentación de camiones gigantes. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El espectáculo Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire, presentado por Cajina Pro y AD Vice Global, arrancó este fin de semana llenando de adrenalina y energía el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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Las primeras dos funciones se realizaron el sábado ante miles de fanáticos de los camiones gigantes de Hot Wheels.

Desde el inicio, el espectáculo cautivó al público con la participación de los icónicos Monster Trucks Mega Wrex, Tiger Shark, HW 5-Alarm, Bone Shaker, Bigfoot, Skelesauros y el nuevo Rhinomite. Estos Monster Trucks protagonizaron impresionantes maniobras que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos.

La energía continuó en ascenso con un conteo regresivo que culminó con el grito colectivo de “start your engine”, dando paso al rugir de los motores y al inicio de las competencias. Los Monster Trucks se enfrentaron en cuatro categorías principales: wheelies, doughnuts, long jump y freestyle, donde los conductores demostraron su destreza, creatividad y dominio al volante. La suma de las puntuaciones obtenidas en cada prueba determinó al ganador de la función.

Los amantes de los camiones gigantes gozaron al ver las acrobacias de estos vehículos de motor. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire presenta a los camiones gigantes más populares. El público puede interactuar durante el show.
1 / 9 | A toda velocidad: Hot Wheels Monster Trucks desata la euforia en el Choliseo. Los amantes de los camiones gigantes gozaron al ver las acrobacias de estos vehículos de motor. - Suministrada

Como parte del espectáculo, el público también disfrutó de un segmento de freestyle motocross, en el que pilotos realizaron espectaculares acrobacias aéreas, elevándose a gran velocidad sobre rampas y desafiando la gravedad con maniobras de alto nivel.

La experiencia se completó con la apreciación de Arctigon, un imponente robot con forma de dragón que sorprendió a los presentes al lanzar fuego y destruir autos, elevando aún más la intensidad del evento.

La interacción con la audiencia fue clave durante toda la función, incluyendo trivias con premios, dinámicas como dance cams y la participación directa del público en la puntuación de las competencias, lo que convirtió el espectáculo en una experiencia inmersiva para toda la familia. Al finalizar la jornada, se anunció como ganador de la primera función a Mega Werx.

Hot Wheels Monster Truck Live Glow-N-Fire continúa hoy, domingo, 19 de abril con dos funciones a las 11:30 a.m. y 6:30 p.m. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.com

Tags
Coliseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotFamilia
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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