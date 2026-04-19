Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire llena de adrenalina el Choliseo

El espectáculo Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire, presentado por Cajina Pro y AD Vice Global, arrancó este fin de semana llenando de adrenalina y energía el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Las primeras dos funciones se realizaron el sábado ante miles de fanáticos de los camiones gigantes de Hot Wheels.

Desde el inicio, el espectáculo cautivó al público con la participación de los icónicos Monster Trucks Mega Wrex, Tiger Shark, HW 5-Alarm, Bone Shaker, Bigfoot, Skelesauros y el nuevo Rhinomite. Estos Monster Trucks protagonizaron impresionantes maniobras que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos.

La energía continuó en ascenso con un conteo regresivo que culminó con el grito colectivo de “start your engine”, dando paso al rugir de los motores y al inicio de las competencias. Los Monster Trucks se enfrentaron en cuatro categorías principales: wheelies, doughnuts, long jump y freestyle, donde los conductores demostraron su destreza, creatividad y dominio al volante. La suma de las puntuaciones obtenidas en cada prueba determinó al ganador de la función.

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1 / 9 | A toda velocidad: Hot Wheels Monster Trucks desata la euforia en el Choliseo. Los amantes de los camiones gigantes gozaron al ver las acrobacias de estos vehículos de motor. - Suministrada 1 / 9 A toda velocidad: Hot Wheels Monster Trucks desata la euforia en el Choliseo Los amantes de los camiones gigantes gozaron al ver las acrobacias de estos vehículos de motor. Suministrada Compartir

Como parte del espectáculo, el público también disfrutó de un segmento de freestyle motocross, en el que pilotos realizaron espectaculares acrobacias aéreas, elevándose a gran velocidad sobre rampas y desafiando la gravedad con maniobras de alto nivel.

La experiencia se completó con la apreciación de Arctigon, un imponente robot con forma de dragón que sorprendió a los presentes al lanzar fuego y destruir autos, elevando aún más la intensidad del evento.

La interacción con la audiencia fue clave durante toda la función, incluyendo trivias con premios, dinámicas como dance cams y la participación directa del público en la puntuación de las competencias, lo que convirtió el espectáculo en una experiencia inmersiva para toda la familia. Al finalizar la jornada, se anunció como ganador de la primera función a Mega Werx.