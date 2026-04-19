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Imparable Kany García: arranca su gira mundial y anuncia su tercera función en el Coliseo de Puerto Rico

La cantautora puertorriqueña se apresta a realizar tres conciertos en su patria

19 de abril de 2026 - 9:31 AM

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La cantante Kany García tuvo a la cantante Carla Morrison como una de las invitadas de su concierto en México. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantautora puertorriqueña Kany García vuelve a demostrar que su conexión con el público atraviesa fronteras, generaciones y emociones en y fuera de su patria.

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Tras el anuncio de su gira internacional 2026, “Puerta Abierta” en honor a su nueva producción, la cantante dio a conocer una tercera función en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La nueva fecha será el 6 de diciembre de 2026, puesto que las funciones para los días 4 y 5 de diciembre tuvieron una alta demanda y se agotaron las entradas.

De igual forma, la cantante logró un lleno total en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, agotando todas las localidades para una de las noches más importantes de esta nueva etapa en su carrera. Ante un Palacio de los Deportes abarrotado la voz de “Amor Bonito” inició su nueva gira 2026.

Palacio de los Deportes en México.
Palacio de los Deportes en México. (Suministrada)

El espectáculo confirmó el cariño del público mexicano hacia una de las voces más queridas de la música en español, junto al extraordinario momento artístico que vive la cantante. La cantante compartió escenario con la cantante Carla Morrison y el grupo Matisse como invitados especiales de su concierto.

El Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos e importantes de Latinoamérica, fue testigo de una noche histórica donde más de 20 mil fans acompañaron a la artista en un espectáculo que lleno de emoción, grandes himnos y el estreno de su reciente décimo álbum de estudio “Puerta abierta”.

La gira de la intérprete con nuevas fechas la llevará a Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. Y es que esta gira del 2026 representa un nuevo capítulo en la trayectoria de la artista ganadora de siete Premios Latin Grammy ya que la nueva producción cuenta con composiciones y una narrativa íntima y poderosa de lo que ha formado a la artista desde que era niña hasta el presente.

La cantante está sumamente emocionada con el reencuentro con audiencias en distintos continentes y con el respaldo que ha tenido el nuevo álbum.

Mexico lo de ayer fue demasiado para mí 🥹. No tenía idea que al decir “Puerta Abierta” por primera vez iba a entrar tanta gente con tantas ganas de sentir, de conectar y de a la vez desconectar!! Les amo demasiado y jamás olvidaré la num.1 de todas las paradas que nos quedan.Gracias a mis queridos@matisse_mx y mi hermana@carlamorrisonl por su complicidad, amor profundo y esa generosidad!“, expresó la artista en sus redes sociales junto a un video que resume parte del concierto en México.

Estas primeras fechas llevarán la cantante por importantes ciudades de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana, España, Italia, Francia, Reino Unido, Puerto Rico y más territorios por anunciarse próximamente.

Tags
Kany GarcíaConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotMéxico
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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