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Kany García cerrará en Puerto Rico su gira mundial “Puerta Abierta”

La cantautora puertorriqueña acompaña esta gira con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, “Puerta Abierta”

13 de abril de 2026 - 10:59 AM

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La cantautora puertorriqueña Kany García lanzó la semana pasada su más reciente disco. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La cantautora puertorriqueña y ganadora de siete Latin Grammy, Kany García anunció este lunes su esperado regreso al Coliseo de Puerto Rico el próximo 4 de diciembre, en lo que será el gran cierre de su gira mundial Puerta Abierta Tour 2026.

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Bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y La Buena Fortuna Global, los boletos estarán disponibles a partir de este miércoles, 15 de abril a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

“Puerta Abierta Tour 2026″ acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, "Puerta Abierta", su décimo álbum de estudio.

“Este trabajo marca un punto de inflexión en su carrera, destacándose por su honestidad emocional y una narrativa íntima que conecta su presente artístico con sus raíces más profundas”, se detalló.

La gira mundial comenzará el 17 de abril en Ciudad de México y recorrerá importantes ciudades de América Latina, Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, posicionándose como una de las más ambiciosas de su carrera.

En sus redes sociales, la artista compartió el calendario de la gira con el siguiente mensaje: “Este Viernes se abre la primera puerta en el Palacio de Los Deportes en Ciudad de México y no saben como anda éste corazón... México fue el primer lugar donde viví al salir de casa de mis padres, fue donde grabé mi primer álbum y debía ser allí el primer show. Pero a la vez quería contarles que el año lo cierro en mi amado Puerto Rico. Aquí por fin puedo presentarles la Gira Completa! Más de 70 puertas abiertas de par en par. Entra, entra!”.

El álbum, compuesto por 11 temas, logra unir generaciones a través de una fusión de sonidos y estilos. Incluye “Amor Bonito” junto a Juan Luis Guerra, con influencias tropicales, y “La Mala Era Yo” junto a Yuridia, que incorpora elementos del corrido norteño. Además, cuenta con colaboraciones de Nathy Peluso y Rawayana.

A nivel sonoro, "Puerta Abierta" representa un regreso a la esencia de la artista. “Profundamente arraigado en su identidad puertorriqueña, el proyecto retoma las texturas, emociones y formas narrativas que han definido su trayectoria, reafirmando su compromiso con la composición honesta y la conexión emocional con su público”, se explica.

Reconocida por su capacidad de conectar tanto en grandes escenarios como en formatos íntimos, Kany García continúa consolidando una carrera marcada por la autenticidad, la sensibilidad y la excelencia musical.

Con su décima producción musical, Kany García no solo vuelve a sus raíces, sino que invita al público a redescubrirlas junto a ella, en un viaje musical cargado de emoción, memoria y verdad.

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Kany GarcíaConciertosConcierto
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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