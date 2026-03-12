Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Kany García galardonada por Premios Dial en España

Este premio llega en un momento clave para la artista, quien se prepara para el lanzamiento oficial de su nuevo álbum el próximo mes

12 de marzo de 2026 - 9:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Puerta abierta” de Kany Gacía estará disponible el 9 de abril. (Stephanie Rojas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cantautora Kany García su misión de fortalecer su presencia internacional mientras promociona en España su próxima producción discográfica, “Puerta abierta” que estará disponible el 9 de abril. Durante su visita al país europeo, la artista formó parte de la más reciente edición de los Premios Dial celebrados en Tenerife, donde fue reconocida con un galardón especial por su destacada trayectoria musical y su aportación a la música.

Este reconocimiento llega en un momento clave para la artista, quien se prepara para el lanzamiento oficial de su nuevo álbum el próximo mes. El proyecto promete mostrar una nueva etapa creativa en la carrera de García al mantenerse fiel a la esencia que la ha convertido en una de las voces más respetadas de la música latina.

Como adelanto de esta nueva producción, la intérprete ya presentó dos sencillos que han comenzado a conectar con su público. El primero es “Tierra mía” un tema cargado de emotividad y raíces, seguido por “La mala era yo”, una colaboración con la reconocida cantante mexicana Yuridia.

La boricua se conectó a sus redes sociales donde expresó lo que significa este reconocimiento en su carrera. “Hay noches que te recuerdan por qué todo vale la pena. Gracias Cadena Dial por este reconocimiento y por celebrar la música desde su raíz”, expresó.

Kany GarcíaMúsicaEspaña
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
