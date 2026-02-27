Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Kany García revela la primera colaboración de su próximo álbum

Este segundo adelanto del proyecto, fusiona ranchera y pop

27 de febrero de 2026 - 8:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yuridia y Kany García estreron esta noche una colaboración musical. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Kany García estrenó esta noche su nuevo sencillo “La mala era yo”, en colaboración con la cantante mexicana Yuridia.

RELACIONADAS

Luego del estreno de “Tierra Mía”, este lanzamiento es el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio y revela su primera colaboración musical.

En “La mala era yo”, García y Yuridia, abordan la autorreflexión y el empoderamiento personal tras el desamor. La canción, que fusiona elementos de ranchera y pop, recorre las distintas etapas de reconocer los propios errores en las relaciones, destacando versos como “Y me cansé de andar queriendo, fui yo quien no me quería”, que resume la esencia del tema. La colaboración con Yuridia aporta profundidad emocional y un diálogo entre estas dos poderosas voces que amplifica la narrativa de la canción.

Además, Kany recientemente anunció la primera parte de su gira mundial en la que recorrerá 15 países, incluyendo México, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Italia, Suiza, España, Francia, Reino Unido, Ecuador, Uruguay y Argentina.

“La mala era yo” ya está disponible a partir de esta noche en todas las plataformas digitales.

Entre los invitados estuvo Draco Rosa.Kany García finalizó la noche interpretando algunas canciones junto al grupo de mujeres percusionistas, bailadoras y cantadoras “Ausuba”.También le acompañó la cantante costarricense Debi Nova.
1 / 30 | Así fue la primera noche con Kany en el Choliseo. Entre los invitados estuvo Draco Rosa. - Stephanie Rojas
Tags
Kany García
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: