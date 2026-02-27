Kany García revela la primera colaboración de su próximo álbum
Este segundo adelanto del proyecto, fusiona ranchera y pop
27 de febrero de 2026 - 8:00 PM
Kany García estrenó esta noche su nuevo sencillo “La mala era yo”, en colaboración con la cantante mexicana Yuridia.
Luego del estreno de “Tierra Mía”, este lanzamiento es el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio y revela su primera colaboración musical.
En “La mala era yo”, García y Yuridia, abordan la autorreflexión y el empoderamiento personal tras el desamor. La canción, que fusiona elementos de ranchera y pop, recorre las distintas etapas de reconocer los propios errores en las relaciones, destacando versos como “Y me cansé de andar queriendo, fui yo quien no me quería”, que resume la esencia del tema. La colaboración con Yuridia aporta profundidad emocional y un diálogo entre estas dos poderosas voces que amplifica la narrativa de la canción.
Además, Kany recientemente anunció la primera parte de su gira mundial en la que recorrerá 15 países, incluyendo México, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Italia, Suiza, España, Francia, Reino Unido, Ecuador, Uruguay y Argentina.
“La mala era yo” ya está disponible a partir de esta noche en todas las plataformas digitales.
