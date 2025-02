A 11 años de la partida de Luis Raúl, Silverio Pérez revela una de sus conversaciones

“Sí. Hace 11 años que te fuiste. ¡No me mires así coño! Te nos fuiste por terco. No te gustaba que uno se preocupara por ti. Pero tú sí eras el resuélvelo todo. Fuiste EL ÚNICO que se presentó en mi casa en Aguas Buenas para decirme “¿Qué necesitas flaco?” cuando te enteraste que me había ido a la quiebra“, señaló Pérez.

“Tampoco se me olvida que tuviste los cojones (te hablo en tu idioma) de decirme a la cara que te querías ir a Los Ángeles y que eso hería de muerte al programa “¿Qué es lo que pasa aquí, ah?” que estaba pegao. Y te dije -“No seré un impedimento, seré el viento bajo tus alas si es que quieres volar”. -Tu contestación: “Déjate de mariconerías, déjame eso a mí”. Y me pediste un consejo. Te lo di en tu estilo: -“Debes estar consciente que vas con tres strikes en tu contra: tu apariencia, ser latino y tu identidad.“ -“Dime algo que no sepa”- me dijiste. Lo que te dije lo vuelvo a repetir: ERES EL MEJOR Y EL MÁS GRANDE STAND UP ‘COMEDIAN’ QUE HA TENIDO PUERTO RICO“, manifestó Pérez en su escrito.