Ednita Nazario recuerda a su amigo y hermano Luis Raúl: “10 años son 10 minutos”

“A Luis Raúl... No he borrado tu teléfono. No he borrado tus mensajes. No he borrado tus fotos. No he borrado tus confidencias, sueños, consejos, amor, ternura, humor, amistad, hermandad, complicidad. Amigo-hermano, no borro nada porque sigues en mi alma y mi mente. 10 años son 10 minutos. Te llevo por siempre. Sigue donde estés. Acá seguimos contigo en nuestros corazones. Una década es nada cuando lo que se sembró es profundo. Te adoro, baby“, manifestó la llamada diva ponceña.