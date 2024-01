La cantante Ednita Nazario, quien en la noche del viernes cerró las presentaciones de la Plaza del Quinto Centenario en las Fiestas de la Calle San Sebastián, no solo deslumbró con su amplio repertorio de éxitos, demostrando la pasión y entrega que la caracterizan. Además, aprovechó su momento en el escenario para rendir homenaje al fallecido director musical de Plena Libre, Gary Núñez, en compañía de la reconocida agrupación.

“Hoy quiero celebrar el paso por el Planeta de uno de los seres más extraordinarios que ha dado nuestra música… Comprometido con la cultura nuestro país y de mantener la pureza de nuestra cultura y la disciplina de la música que hacía. Viva y presente en todos nuestros días, no solamente en las Navidades. Que la llevó a cada rincón del Planeta y que lo hizo con orgullo, con orgullo puertorriqueño, con dedicación, con empeño, con disciplina y con amor”, expuso ante las miles de personas que llegaron a esa plaza en el Viejo San Juan para la edición número 54 de las festividades.

PUBLICIDAD

Reconoció, además, al productor musical, quien falleció a causa de cáncer de páncreas, por componer el icónico himno de la celebración tradicional “Voy subiendo, voy bajando” y por su dedicación a preservar la identidad puertorriqueña a través de la música.

Nazario también reflexionó sobre la relevancia de dejar un legado para las futuras generaciones. Enfatizó que, aunque en ocasiones “nos vamos a destiempo”, es esencial tener la conciencia de dejar una huella positiva, “por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por nuestro entorno cercano, por nuestra familia, nuestro país, la música y la cultura”.

“Me honro con la presencia de un grupo extraordinario, gran parte del grupo que él (Núñez) defendió con tanto amor, cariño y dedicación, y le agradezco de tanto corazón que reciban este humilde homenaje. (Representa) nuestro agradecimiento, de todos los puertorriqueños, al gigante de la plena: Gary Núñez”, exclamó a viva voz al presentar al grupo allí presente.

La intérprete luego entonó con la agrupación de plena un medley que incluyó los éxitos “Mañana, por la mañana”, y por supuesto, “Voy subiendo, voy bajando”.

“Esto sigue porque este legado está aquí con estos seres maravillosos que continuarán la obra de Plena Libre. Gracias, Gary, hasta el cielo”, afirmó la cantante junto a unos cabezudos de foam que la representaban a ella y al fallecido gestor cultural.

El emotivo momento culminó con un extenso abrazo entre la diva ponceña y el hijo del fundador del grupo de plena, LuisGa Núñez.

Antes del homenaje, Nazario entonó sus grandes éxitos por cerca de una hora y media y recibió el cariño del público mediante gritos y aplausos.

PUBLICIDAD

/

Implacable “La Vedette de América”

Iris Chacón, una de las grandes homenajeadas en esta edición de las Fiestas, también tuvo su turno en la tarima de la Plaza del Quinto Centenario. Allí deleitó a su público con sus éxitos como “Caramelo y chocolate”, “Tu boquita” y “Cumbanchero”, entre otros, junto a su cuerpo de baile y músicos.

Uno de los momentos más enérgicos de la velada fue cuando hizo la competencia de maracas con los asistentes del público. Y es que la artista, quien utiliza un cinturón de maracas en los shows y se los coloca en las caderas para bailar, puso a prueba a los asistentes en este arte de menearse con sabor.

La vedette no se presentaba en una tarima de las Fiestas de la Calle San Sebastián desde el 2020. Pero este año se lo gozó a plenitud, pues en 2020 los temblores en la isla afectaron la asistencia y el día que le tocó subir al escenario la lluvia fue persistente.

“La verdad es que estar en un escenario después de tantos años y que el público se divierta es un honor. Digo que el público me vio crecer porque empecé a los 17 años bailando con Silvia De Grasse y después empecé como solista cuando me casé con Elín Ortiz y yo me siento tan agradecida de Puerto Rico y de mi gente en el mundo también, porque si voy a Venezuela, a República Dominicana y México la gente me quiere igual. Me siento tan agradecida del público en las buenas y en las malas. He engordado, he rebajado y ellos han pasado conmigo todo”, sostuvo en una entrevista con El Nuevo Día, previo a su presentación.