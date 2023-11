Tampa, Florida.- Cuando se abrieron las puertas del Seminole Hard Rock Tampa Event Center, Eda Montes y Eduviges Perdomo, fueron las primeras en entrar. Y se sentaron justo frente a la tarima, luego de haber participado en el “Meet and Greet” para conocer a la “Diva de Ponce”, Ednita Nazario. Todo un sueño cumplido para Eda, nacida en Ciales, quien siempre quiso conocerla y verla cantar en vivo. Para Eduviges, era la tercera ocasión en que veía a la artista, aunque las primeras dos fueron en su natal Panamá.

Ambas fanáticas, residentes en Tampa, dijeron que al saber Nazario se presentaría en esta ciudad, “teníamos que venir, porque ella es lo máximo”.

Con el nombre bien puesto, “La Reina”, la exitosa gira que Ednita está llevando a varias ciudades de Estados Unidos y otros países, incluida la presentación de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, no quedó duda de que la ponceña es la soberana en el corazón de sus miles de fanáticos. Prueba de ello es que en la sala de conciertos no hubo un asiento vacío, ni fanático presente que no coreara sus canciones, muchas veces de pie, de principio a fin y tras solo escuchar las primeras notas musicales.

Ednita cantó más de una veintena de canciones, incluyendo sus éxitos de siempre, los nuevos y “medleys”, cerrando así con broche de oro sus presentaciones en la Florida, donde también cantó a casa llena en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts, en Orlando.

“Estoy entusiasmada, feliz y esperanzada en que pasarán una noche inolvidable, luego de haber esperado mucho este momento. Estamos agradecidos de que el público respondió de una forma preciosa. Estamos todos contentos, pero nerviosos” dijo la cantante antes de subir al escenario, en un aparte con El Nuevo Día.

La artista fue un derroche de pasión en el escenario. (Juan Manuel Barrero Bueno)

A las 8:10 p.m., los movimientos sugestivos y picardía de la artista encendieron el escenario al empezar el show, mientras ella, vestida completamente de negro y plateado, y sentada en su trono, cantaba su icónica “Quiero que me hagas el amor”. Con gritos de “Ednita te amo” y sus respuestas de que “te amo más mi vida”, siguió el recital, con plena complicidad entre la artista y su público, y el repertorio de éxitos que son parte de la historia de la intérprete y de su fanaticada.

Canciones como “Lo que son las cosas”, “Mi pequeño amor” y “Alma de Gitana” fueron coreadas de principio a fin, en una velada emotiva, enérgica y variada, mientras la artista se paseaba por géneros musicales como la balada o el pop. El ánimo del público, sediento de ver a la estrella boricua que tiene más de cuatro décadas de trayectoria, no decayó en ningún momento mientras ella continuaba con éxitos como “Entre el fuego y el agua”, “A que no te vas”, “Más mala que tú”, “No me dejes sola” y “Ahora soy libre”, una de las múltiples ocasiones en las que todo el público se puso de pie.

El público no dejó de cantar en las dos horas que duró el espectáculo. (Juan Manuel Barrero Bueno)

Conversadora y confesando a su público que se sentía quebrantada de salud, información que confirmó su equipo de trabajo antes de empezar el espectáculo, Ednita dejó en el escenario cuerpo y alma. Demostró, una vez más, su veteranía y el compromiso inquebrantable con su fanaticada, lo que la hizo salir airosa en la cita a pesar de estar afectada de su garganta.

A su audiencia le hizo un llamado a practicar la empatía en lo que dijo son los momentos difíciles que se viven, así como a estar pendientes de amigos, familiares o conocidos que puedan estar viviendo dificultades que los lleven a tomar decisiones contra su vida o su salud. “La salud mental es importante”, remarcó.

“El equipo mío completo viene de Puerto Rico, le traemos un pedacito de nuestra tierra a las personas que llevan mucho tiempo fuera y que están deseosos de sentir el calor de nuestra isla, así que como embajadores de nuestra tierra venimos a recordarles que los amamos y que no importa la distancia, siempre estamos juntos”, manifestó la ponceña, tras hacer la oración que siempre hace con su equipo de trabajo, antes de empezar su show.

Nazario, al centro, realiza una oración junto a su grupo de trabajo antes de subir al escenario. (Juan Manuel Barrero Bueno)

Precisamente para eso fue hasta la sala de conciertos María Rodríguez, quien tiene más de 40 años viviendo en Tampa, pero que no ha olvidado su música.

“Mi mamá siempre nos decía que teníamos que recordar nuestra tierra con la música nuestra, y yo lo hago con Ednita. Estar aquí es lograr uno de mis sueños”, dijo Rodríguez.

También Joana Carrasquillo, de Coamo, quien veía a la diva en las fiestas patronales de su pueblo, antes de mudarse a Estados Unidos. Para Carrasquillo, ver a Ednita era como acudir a una cita terapéutica entre risas y lista para cantar, acompañada por casi una docena de amigas, familiares y vecinas, porque “queremos apoyar a nuestra compatriota y nuestra artista favorita, Verla cantar en vivo éxitos como ‘Más mala que tú'”.

El espectáculo, una producción de Dianny de la Vega, de De la Vega Events, contó con un sonido e iluminación impecables, apoyado por un escenario interactivo y moderno, con un llamativo corazón en llamas, entre otros elementos, La ejecución de la banda de Ednita fue impecable, así como la labor de su equipo de bailarines y coristas.

En el concierto, la artista ponceña hizo un recorrido por sus grandes éxitos. (Juan Manuel Barrero Bueno)

Luego de dos horas de química total entre la estrella y su fanaticada, entre canciones de amor y desamor, Ednita terminó con “Más grande que grande”, al regresar al escenario tras los aplausos y gritos que le pedían “otra”. La artista bajó al público que coreaba “Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”. Así dejó complacidos a quienes como Gladys, que la vio días antes en Orlando y viajó hasta Tampa para verla nuevamente, y a Luis Torres, a quien su esposa María Bermúdez Torres le quiso hacer su sueño realidad de ver a su artista favorita en vivo, después de vivir en Tampa desde el 2001.