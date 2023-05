Por la calle suben y bajan decenas de personas y un par de ojos atentos y antiguos los miran al andar. Algunos se detienen y saludan. Otros observan fugazmente a la figura en la casa y sonríen. La mujer está inclinada sobre el muro de su balcón en una de las pocas casas de madera que todavía existen en Santurce. La fachada es simple y recogida, está pintada de azul oscuro y de un par de jardineras sobresalen plantas florales. La mujer, de cabello blanco y corto, simplemente mira a la calle y sonríe.

La imagen parece, en ocasiones, una pintura impresionista. Es como una obra de arte que se integra al paisaje urbano de la ciudad como un descanso ante el desparrame de cemento y de brea caliente. La mujer tiene 89 años y por 60 de ellos ha vivido en esta casa en la calle Ernesto Cerra. Le dicen “Toñita”.

Toñita recuerda bien los tiempos difíciles en Santurce.

“Esto por muchos años estuvo malo. Mucha droga por ahí. Ahora está tranquilo”, dice, su voz pausada y de metal suave. Por seis décadas, Toñita ha sido una testigo silenciosa de la evolución de una de las zonas más extrañas y complicadas de Puerto Rico. Santurce es, de muchas formas, con sus luces y sus sombras, el simulacro de una ciudad. Como toda ciudad, real o simulada, enfrenta retos: alta criminalidad, gentrificación, inflación. Por el otro, es una meca para el arte y la cultura.

PUBLICIDAD

Y así, cosas que no aparentar ser capaces de coexistir, alcanzan un balance que, en ocasiones, lleva a un tipo de retroalimentación extraña que da vida a proyectos como “Santurce es Ley”. El evento cultural y artístico, que celebró este fin de semana su octava edición, es el producto de dinámicas e historias invisibles a los ojos de quien no las busca. Pero a los ojos sabios de Toñita no se les escapa ningún detalle.

En "Santurce es Ley" convergen lo artístico y lo comunitario de una manera única. (David Villafane/Staff)

“Me gusta porque trae a la economía y la gente se divierte. Yo también fui joven y disfruté. No es lo mismo que antes, claro, pero la gente se divierte”, explica con su tono jovial.

Mónica Durán no lleva 60 años viviendo en Santurce, pero también dice que el festival, en sus diferentes versiones, ha ayudado a revitalizar a la zona. Son poco más de las 6:00 p.m. y Mónica está cerrando el portón de su apartamento para salir a la calle. Su edificio, de dos pisos, es completamente blanco y del balcón del segundo nivel cuelga una hermosa enredadera verde que le hace parecer el escenario de un cuento de hadas. Mónica es natural de Colombia y se mudó a la zona hace unos nueve años. Dice haberse sentido acogida por Santurce casi de inmediato.

“No puedo decir que soy santurcina porque no soy de aquí originalmente, pero me he adaptado muy bien a la comunidad y a Puerto Rico en general”, cuenta. “Lo veo como una cosa muy positiva, culturalmente y por la parte artística, y por lo que trae también la gente que conoce el área. El proceso fue fabuloso. Yo camino por aquí todos los días y veo los murales”.

PUBLICIDAD

Mientras sale de su casa, es notable el sonido de música y algarabía en calles aledañas. “Para allá voy ahora”, dice con una sonrisa y se va caminando.

En otra de las calles laberínticas de Santurce, una joven delgada, de pelo ondulado, está sentada a una mesa donde vende varios productos con impresiones de su arte. Su nombre es Guanina Cotto. A sus espaldas tiene un mural extenso y colorido, el primero que ha pintado en su carrera artística, que lleva por título “Las playas son del pueblo”.

/

“Quise llevar este mensaje político que para mí es bien importante. Ahora mismo se está gentrificando el país completo, se está sacando a muchas personas de las comunidades, hay mucho desplazamiento para construir y para destruir las playas. Entonces, si el pueblo no lo defiende, ¿quién lo va a hacer? Por eso lo hice”, explica la mujer de 29 años.

Su obra plasma la silueta de una mujer que parece conversar —o seducir— a una silueta sin género hecha de alguna sustancia como agua y estrellas.

“Estoy súper agradecida por esta oportunidad. Fue una gran experiencia y me gustaría hacer más murales. Esto tiene mucho impacto porque la gente, los niños, ven el arte y se inspiran a crear ellos también. Ayudan a la comunidad a tener un tipo de salida o escape”, reflexiona sobre la importancia de eventos como “Santurce es Ley”.

Por toda la calle Cerra se pueden apreciar decenas de murales llenos de vida, que cuentan historias únicas y que transforman a la ciudad en una viñeta única en su clase en todo San Juan. El arte no puede estar ajeno a las realidades del país, las mismas realidades que no permitieron que el evento se celebrara en tres años, y detrás de cada mural, cargado en cada pincelada, se puede encontrar, mínimamente, alguna idea sobre el país. Solo hay que detenerse a observar.

PUBLICIDAD

Y mientras en la tarima se presentan algunos de los artistas del momento, mientras miles de personas toman tragos y cervezas y conversan, el espíritu de Santurce se enriquece. La ciudad está viva. ¿Pero qué hace de este lugar uno tan especial?

“Ay, mijo, eso mismo quisiera saber yo”, dice Toñita desde su balcón con una carcajada que bien podría ser Santurce mismo riendo.