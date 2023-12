La actriz Rosita Pelayo falleció hoy en un Hospital de la Ciudad de México tras estar hospitalizada desde hace unos días, luchaba contra el cáncer de colon; su amigo, el periodista Jorge Zamitiz confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré donde y cuando será los servicios fúnebres”, escribió el comunicador. Trabajaron juntos en el programa de Youtube “Pelayito y en la boca”.

¿Quién era Rosita Pelayo?

El destino de Rosita Pelayo estaba marcado desde la cuna.

Hija única del conductor Luis Manuel Pelayo, Rosita nació en la Ciudad de México en 1958. Su padre fue quien daba voz en radio al súper héroe Kalimán y anfitrión del programa de concursos “Sube Pelayo sube”, que dominó a la tv mexicana en los 70.

PUBLICIDAD

Pero no era algo que le gustaba, porque veía un trato diferenciado hacia ella.

“Si me pasaba un alto el policía decía que una vez fue a concursar, ganó una licuadora y con eso había abierto una juguería. Entonces me dejaba ir, pero no, yo quería la infracción”, contó Pelayo en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

Eso sí, contaba con el espectáculo en la sangre. Integró el grupo de baile de Emma Pulido con la idea de hacer cabaret. Incluso realizó show con Lyn May, que era una de las más fuertes de la época e hizo radio con “Odisea Burbujas”.

Un día la conoció el productor Luis de Llano y fue cuando la invitó a “¡Cachún Cachún Ra Ra Ra!”, emisión semanal que fue semillero de talento para Televisa, donde estaban entre otros Alma Delfina, Lupita Sandoval, Fernando Arau, Lili Garza y Gerardo González.

Fueron seis años de ella con el programa, pero por estar enamorada de alguien que nunca reveló, no formó parte de las giras que realizaban los actores del programa.

En varias entrevistas aceptó que algunos de los integrantes de “Cachún” consumían drogas, pero no era algo que le interesaba.

“Yo las evitaba porque la verdad me daba miedo, pensaba: ‘-No sé qué voy a sentir, no voy a tener control y me daba miedo’, nunca le entré a nada de eso; pero mi tequilita sí, eso sí, y cigarrito también, creo que en los 80 la mayoría de la gente fumaba”, dijo a EL UNIVERSAL.

PUBLICIDAD

Su segundo matrimonio fue con el también actor Jaime Garza que duró seis años.

Las enfermedades de Rosita Pelayo

En sus 20 fue diagnosticada con artritis que los doctores le controlaban médicamente, pero en 2008 los dolores ya no los soportaba y cada año se fue incrementando el entumecimiento de manos y piernas (parestesia) que no le permitía mover los dedos.

“Comenzó a ser una pesadilla en la vida”, recordó Pelayo, quien hace cuatro años comenzó a ser auxiliada para caminar y levantarse.

Llegó un momento, reveló a Gustavo Adolfo Infante, que le pidió a Dios que, si no la iba a cuidar, mejor se le llevara.

Este año sus males se acentuaron cuando le diagnosticaron cáncer de colón, por lo que se sometió a quimioterapias que, según su doctora, estaba aceptando bien.

Se iba a someter a cirugía en 2024 para extirparle tres tumores. Y estaba emocionada por la obra “A vuelta de rueda”, en donde compartiría escena con Juan Carlos Colombo y Rafa Perrín en la dirección.

Deja una filmografía cercana a los 40 trabajos televisivos, entre ellos “Salomé”, “Carita de ángel” y “La fea más bella”, así como las series “El César” y “Las amazonas”.