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Pierpaolo Piccioli presenta su primera colección de alta costura para Balenciaga en París

La legendaria firma, fundada por el español Cristóbal Balenciaga, expuso su colección 55 de alta costura

8 de julio de 2026 - 11:58 AM

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Balenciaga Couture FW 2026-27 por Pierpaolo Piccioli. (WGSN)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

En su debut con Balenciaga en la Semana de la Alta Costura en París, el diseñador Pierpaolo Piccioli presentó una colección marcada por siluetas globo y proporciones amplificadas, sin dejar de lado sus característicos drapeados fluidos, que parecían volar con el viento parisino.

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El nuevo director creativo de Balenciaga llevó una propuesta elegante y sofisticada, en tonos corales, rosados, verdes, azules, amarillos y violetas, con una fuerte presencia de neutrales como blanco, beige y negro, clásicos de la temporada otoño-invierno.

Balenciaga Couture FW 2026-27 por Pierpaolo Piccioli.
Balenciaga Couture FW 2026-27 por Pierpaolo Piccioli. (WGSN)

La colección fue una de las más memorables y distintas de lo presentado desde el lunes, en la Semana de la Alta Costura de París. La puesta en pasarela incluyó pantalones palazos, guantes de ópera, abrigos de cashmere, capas, vestidos high-low, escotes pronunciados, cuellos halters y “strapless”. Entre lentejuelas, plumas y un toque de flores, Balenciaga celebró su colección 55 de alta costura.

Sobre la pasarela circular, en los jardines de la Cité Internationale Universitaire de Paris, un grupo diverso de modelos -como Anok Yai, Alva Claire y Gigi Hadid- llevó las piezas de alta costura que marcó una nueva era para la icónica Balenciaga.

Balenciaga Couture FW 2026-27 por Pierpaolo Piccioli.
Balenciaga Couture FW 2026-27 por Pierpaolo Piccioli. (WGSN)

Esta es la primera colección de Piccioli para la legendaria firma, fundada por el español Cristóbal Balenciaga, luego de haber salido de Valentino, marca con la creó importantes colecciones durante dos décadas.

En esta colección, el diseñador hizo referencia a siluetas de Balenciaga, que se remontan a la década del 1950 y el 1960, cuando el “Aquitecto de la Moda” aún estaba frente a la dirección creativa de la marca que fundó.

Como había acostumbrado en sus años frente a la casa de moda italiana, Piccioli saludó al exclusivo público que presenció la pasarela en vivo junto a las modistas y artesanos, vestidos con sus capas blancas, que construyeron las piezas en el taller.

“La alta costura la hacen las personas. Se crea con el tiempo de las personas, su atención, su espíritu y, sobre todo, con su amor infinito”, escribió Pierpaolo en tres publicaciones en la página de Instagram de Balenciaga, con las fotos, los nombres y las posiciones de cada trabajador del atelier.

“Estas son las personas, los seres humanos que han creado esta colección conmigo. Estos son los rostros, estos son los corazones. Esta es la identidad de BALENCIAGA Couture”.

A los creadores de la colección 55 de alta costura de Balenciaga, le aplaudieron de pie un grupo de “frontrowers”, que incluyó a Demi Moore, Lily Collins, Cynthia Erivo, Hudson Williams y Anna Wintour, entre otros.

La Semana de la Alta Costura de París lleva desde el lunes presentando propuestas de moda “houte couture” de las marcas más exclusivas de la moda, desde Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani Privé y Schiaparelli, entre otros.

Balenciaga Couture FW 2026-27 por Pierpaolo Piccioli.
Balenciaga Couture FW 2026-27 por Pierpaolo Piccioli. (WGSN)
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BalenciagaSemana de la Moda ParísModa
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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