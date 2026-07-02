Nuevas críticas caen sobre la reina Camila por foto con invitada especial que tuvo en el palacio

La reina Camila del Reino Unido, esposa de Charles III, recibió una oleada de críticas en redes sociales tras recibir durante el mes del orgullo LGTBQ+ a la escritora de ‘Harry Potter’, J.K. Rowling, que ha proferido repetidamente comentarios despectivos hacia las personas transgénero.

La cita se produjo en el palacio de Holyroodhouse de Edimburgo, donde ambas mujeres departieron sobre su “pasión compartida por los libros y su profundo compromiso con la lectura por placer de los niños”, según publicó hoy la cuenta oficial de la familia real en redes sociales.

Tanto Camila como J.K. Rowling conversaron asimismo sobre la importancia de “garantizar que los jóvenes tengan acceso a los libros y el papel vital que la lectura desempeña en abrir puertas para las futuras generaciones”.

La publicación fue acompañada de una fotografía tomada durante la reunión, donde se puede ver a la reina sonriente junto a la afamada escritora, en una de las estancias del palacio real.

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El encuentro, que se produce dentro del mes del Orgullo LGBTQ+, ha desatado en redes sociales una ola de comentarios acompañados de la bandera de la comunidad trans, a modo de crítica hacia J.K. Rowling por su posición contraria a este colectivo y a Camila por recibirla.

“¿Esto al final del mes del orgullo? Definitivamente es una declaración de intenciones”, escribió un usuario en Instagram. “Olvídate de los libros, lee primero el ambiente”, comentó otro.

En los últimos años, la figura de J.K. Rowling ha estado rodeada de polémica tras la publicación de una serie de tuits y un ensayo que desató críticas por sus comentarios despectivos hacia las personas transgénero.