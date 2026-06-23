Goodwill abrirá su cuarta tienda en Puerto Rico

Goodwill abrirá mañana miércoles su cuarta tienda en Puerto Rico a partir de las 7 de la mañana.

La nueva tienda estará ubicada en Villa María Shopping Center en Manatí. La tienda se une a las ya localizadas en los centros comerciales Plaza Escorial y Los Colobos Shopping Center, en Carolina. También está en Bayamón, donde opera en el edificio de la desaparecida tienda de telas Olazábal.

Según detalló la organización en comunicado de prensa, la nueva tienda fortalece el plan de expansión de Goodwill en Puerto Rico.

La apertura en Villa María Shopping Center, indicaron, posiciona a Goodwill en el corazón de la región norte de Puerto Rico, ampliando el acceso al modelo Goodwill en los municipios circundantes.

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“Como organización sin fines de lucro, cada tienda que abrimos representa mucho más que la expansión de un establecimiento comercial”, dijo Kent A. Kramer, presidente y principal oficial ejecutivo de Goodwill de Puerto Rico. “Representa oportunidades para personas que enfrentan barreras al empleo, mediante la reinversión directa de los ingresos generados”.

La tienda de Manatí empleará directamente a más de 40 personas.

“Los ingresos generados por las operaciones de nuestras tiendas ayudan a financiar los programas educativos y de misión de Goodwill, basados en evidencia. La comunidad ha respondido con una generosidad extraordinaria a través de sus donaciones y con el mismo entusiasmo como consumidores. El éxito de nuestras tiendas nos ha permitido llevar servicios y programas esenciales a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades”, expresó Kramer.

Por su parte, el alcalde de Manatí, José Sánchez González, indicó que el municipio “es un punto estratégico en la región norte, accesible desde San Juan y rodeado por municipios que, en conjunto, representan una población de medio millón de residentes”.

“Basado en lo que hemos visto en las primeras tiendas de Goodwill en el área metropolitana, no tenemos duda de que la respuesta en Manatí y en toda la región norte será igualmente espectacular. Nos entusiasma enormemente la apertura de esta cuarta tienda en nuestro municipio, ya que aporta a continuar eldesarrollo económico en nuestra ciudad y a aumentar la creación de empleos, con una visión distinta y de oportunidades”.

Goodwill, que se define como una empresa sin fines de lucro que brinda oportunidades de empleo a personas en situaciones vulnerables, vende mercancía de segunda mano que personas y empresas donan en buenas condiciones.

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La organización fue fundada por el reverendo Edgar J. Helms en 1902 en Boston, Massachusetts. En 2025, Goodwill entró a la lista de Forbes de las organizaciones caritativas más grandes en Estados Unidos.

¿Cómo donar y cómo comprar?

Los ciudadanos pueden hacer donaciones en cada uno de los establecimientos de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., mientras que los domingos reciben mercancía de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., explicó Rodríguez.

Goodwill acepta ropa, artículos del hogar, incluyendo algunos electrodomésticos como lavadoras y secadoras , libros, juguetes y artículos electrónicos.