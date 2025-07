La residencia de Bad Bunny: un homenaje a su patria desde el Choli

Con la serie de conciertos “No me quiero ir de aquí: Residencia en el Choli”, el astro boricua Bad Bunny firma una nueva carta de amor para su patria: Puerto Rico. Tal y como expresó en entrevistas, la idea de realizar una serie extensa de conciertos en la isla nace de su deseo de no abandonar la tierra donde nació y de la que tanto le ha contado al mundo a través de sus composiciones.