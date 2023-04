Si bien la dieta ha sido considerada como una forma efectiva de perder peso, para las personas con obesidad mórbida la situación es diferente. En muchos casos, el control de la alimentación no es suficiente para mejorar su salud.

“El cuerpo se defiende contra la pérdida de peso. No sabe que quieres rebajar para estar saludable, sino que piensa que lo vas a matar por falta de alimentación”, explicó la doctora Ana Santos Quiñones, cirujana general con especialidad en cirugía bariátrica en el Centro Médico Menonita de Cayey. “Cuando nos ponemos a dieta, las hormonas que regulan el hambre aumentan, y las que controlan la llenura bajan. Por eso, los pacientes con obesidad mórbida hacen dieta y tienen más hambre”.

Afortunadamente, en la actualidad, las personas con obesidad mórbida tienen una alternativa efectiva para alcanzar un peso saludable. Desde el 2001 hasta enero pasado, más de 5,000 personas se realizaron una cirugía bariátrica en el Centro Médico Menonita Cayey, que ha sido certificado como Centro de Excelencia de Bariatría por la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery and Surgical Review Corporation, y es actualmente el único centro en Puerto Rico que ha realizado esta cantidad de procedimientos.

“Cuando hacemos una cirugía bariátrica, la hormona que nos da hambre disminuye grandemente, y la que provoca saciedad aumenta. Luego de la operación, a los pacientes no les da hambre y se sienten llenos con poca cantidad de comida”, afirmó la especialista, quien dirige el Instituto de Cirugía Avanzada y Control de Obesidad del mencionado centro.

¿En qué consiste la cirugía bariátrica?

La experta definió la cirugía bariátrica como una especialidad quirúrgica que atiende el manejo de la obesidad mórbida por medio de la reducción del estómago.

“Antes existía una sola operación, que conllevaba una herida grande de unas cinco o 10 pulgadas en el abdomen. Hoy tenemos laparoscopia tridimensional, una tecnología mínimamente invasiva, que implica pequeños orificios en la piel de entre cinco y 10 milímetros”, detalló la también pionera de esta práctica en la isla.

Entre las distintas alternativas disponibles en el Centro Médico Menonita Cayey, la doctora Santos Quiñones nombró las siguientes:

Banda gástrica: colocación de una correa alrededor del inicio del estómago para que el paciente coma menos. “No hay corte ni eliminación de estómago”, especificó.

Manga gástrica: remoción de tres cuartas partes del estómago para que los pacientes se sientan llenos con una pequeña cantidad de alimento.

Bypass gástrico: reducción del estómago en la que se limita la absorción de los azúcares y las grasas para permitir la pérdida de peso. “Es la opción más indicada para pacientes con diabetes”, dijo.

Globo intragástrico: situar en el estómago un balón de silicona lleno de solución salina que ayuda a sentir la llenura más rápido.

“El estómago tiene una capacidad aproximada de unas 32 onzas. Luego de la operación, los pacientes consumen tres onzas y se sienten llenos”, indicó la especialista.

Además, la doctora señaló que los planes médicos suelen cubrir los tres procedimientos principales: la banda gástrica, la manga gástrica y el bypass gástrico. La cirugía de banda gástrica y globo gástrico son ambulatorias, mientras que la manga y el bypass requieren 24 horas de observación en el hospital.

Cada tratamiento se adapta a las necesidades específicas de cada paciente, teniendo en cuenta su cantidad de sobrepeso, enfermedades asociadas y edad.

¿Puedo hacerme esta cirugía?

Los candidatos a cirugía bariátrica son personas entre los 18 y 60 años que cuentan con un índice de masa corporal (IMC) mayor de 35 y han tratado de rebajar de manera tradicional sin lograrlo.

“El IMC se establece de acuerdo con el peso y estatura del paciente. Cuando es de 27 o menos, se considera un peso normal. Nuestro interés es que nuestros pacientes pierdan, en dos años, entre el 70 y 80 % del exceso de peso”, informó.

“Lo importante de estas cirugías es que, a los cinco años de operados, sobre el 70 % de los pacientes mantiene un peso saludable, a diferencia de los medicamentos que solo entre el 15 y 25 % de los casos lo mantiene”, sostuvo.

¿Por qué tratarme?

La obesidad puede tener consecuencias graves para la salud, afectando la fertilidad, causando apnea del sueño, daño a las articulaciones y aumentando el riesgo de depresión, colesterol elevado, hipertensión y cáncer en el colon, estómago, próstata y seno. Además, la obesidad es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes, además de aumentar el riesgo de una muerte prematura.

En los últimos 10 años, la cirugía bariátrica ha demostrado ser una opción efectiva y segura para tratar la obesidad. La doctora Santos Quiñones recomienda a todas las personas que califiquen que consideren esta opción para mejorar su salud.

Si necesitas una evaluación o más información, puedes comunicarte con los expertos del Instituto de Cirugía Avanzada y Control de Obesidad llamando al 787-738-8084.