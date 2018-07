Miami Beach, Florida — Un hombre de Florida que enfrentaba el desalojo planeaba incendiar su edificio y "quemar" judíos, de acuerdo con las autoridades.

La policía de Miami Beach indicó que Walter Edward Stolper, de 72 años, fue acusado de intento de asesinato después que los detectives hallaran 28 contenedores de gasolina y materiales explosivos en su unidad de almacenamiento.

Medios noticiosos reportaron que la policía actuó tras recibir información el jueves por la noche y encontró a Stolper en el garaje del complejo de condominios donde vive con dos contenedores de plástico de gasolina.

La policía agregó que también encontró contenedores llenos de gasolina en la rampa para la basura y descubrió artefactos con suásticas y libros de ideología nazi en su residencia.

En un tuit, la policía señaló que Stolper fue “provocado” por un próximo desalojo y estaba molesto con sus vecinos judíos.

En reporte de arresto afirmó que Stolper dijo a los detectives que planeaba realizar una "pequeña parrillada".

1/2 - MBPD has arrested 72yr old, Walter Stolper. Stolper is charged w/ 1st Degree Attempted Arson after dumping several gasoline filled containers down a trash chute. His motivation appears to be triggered by an upcoming eviction and anger towards Jewish neighbors. pic.twitter.com/WsvRSRzCaT