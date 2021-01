Washington D.C. – La organización Boricuas Unidos en la Diáspora y la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey auspician la “Primera Cumbre de Activismo de la Diáspora Puertorriqueña”, que se desarrollará de forma virtual mañana, jueves, y viernes.

Con el respaldo del Centro Latino de la Institución Smithsonian y el Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, el evento incluye foros sobre la crisis humanitaria en Puerto Rico, organización comunitaria, filantropía, cultura, democracia, activismo y grupos estudiantiles.

La transmisión del evento - que tiene como título “Construyendo una agenda puertorriqueña en tiempos de incertidumbre”- se hará por medio de la página de Facebook de Boricuas Unidos en la Diáspora.

Al convocar a la cumbre, Boricuas Unidos en la Diaspora indicó que se centrará en “las diferentes formas en que los activistas y expertos de la diáspora han respondido a los problemas más urgentes de Puerto Rico en los últimos años”.

PUBLICIDAD

Los oradores principales serán el presidente de Sierra Club, Ramón Cruz, el jueves, y la directora ejecutiva de UPROSE, Elizabeth Yeampierre.

Los participantes incluyen a María Concepción y Adi Martínez Román, de OxFam American; Nicole Hernández, de Puerto Ricans in Action; Marcos Vilar, de Alianza for Progress; Isabel Rullán, de ComPRmetidos; Angelique Sina, de Friends of Puerto Rico; Jimmy Torres, de Boricua Vota; Mairym Ramos-Salinas, del sindicato SEIU; Erica González, de Power4Puerto Rico; y Julio López Varona, del Center for Popular Democracy, entre otros.

De parte de Boricuas Unidos en la Diáspora, el evento incluye a Edil Sepúlveda y Luis Ponce Ruiz. También presentarán el evento Rosa Ficek, de la UPR en Cayey, y Margaret Salazar Porzio, curadora en el Museo Nacional de Historia de Estados Unidos.

El calendario de la cumbre puede leerse en la página de Facebook de la Boricuas Unidos en la Diáspora. Las conferencias comenzarán a las 11:00 a.m. hora del este de Estados Unidos,(12:00 p.m. en Puerto Rico).