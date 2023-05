El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN) Ricardo Dalmau expresó el sábado que, al momento, no tiene ningún tipo de propuesta por parte del intérprete de música urbana Wisin para entrar a la liga como apoderado de un equipo para la temporada 2023.

El reggaetonero expresó en la transmisión televisiva durante el partido del celebridades del viernes, como parte del fin de semana del Juego de Estrellas, a un interés de convertirse en tenedor en el organismo.

Apuntó que hay “algo sobre la mesa” para ingresar en 2023, ya sea por la vía de compraventa de una quinteto o por la ruta de franquicia de expansión.

“Cuando hay una conversación de una compraventa de equipo la liga no entra. Eso parte de lo que son movidas de negocios de apoderados empresarios. Escuchan lo que quieren escuchar. Si existe o no, en la liga en estos momentos no tiene ningún tipo de propuesta en la mesa”, dio Dalmau antes del Juego de Estrellas del sábado.

“Pero es bueno que figuras de la trayectoria de lo que es Wisin, que le interese lo que es el BSN. Se le agradece porque ha sido un seguidor por muchos años. Expresiones formales mías es que no tengo una propuesta de compraventa de ningún equipo. Estamos corriendo el torneo”, agregó.

Colegas de Wisin, natural de Cayey, en la industria musical como Ozuna y Bad Bunny fungen como apoderados de los Osos de Manatí y Cangrejeros de Santurce, respectivamente. Para esta temporada, Ozuna adquirió a los Brujos de Guayama para mudarlos al norte de la isla.

Bad Bunny, junto a sus socios de RIMAS Noah Asadd y Jonathan Miranda, revivieron a los Cangrejeros como franquicia de expansión en 2021. Ese mismo año, entró Frabián Elí Carrión junto a su excliente Anuel AA con la adquisición de los Capitanes de Arecibo.

En la década pasada, Wisin, junto a su colega Yandel, tuvieron una alianza con los Piratas de Quebradillas.

Tras ganar el campeonato hace dos años, Carrión vendió el equipo al acabar su relación profesional con el trapero. En Bayamón, el exreceptor de Grandes Ligas Yadier Molina posee a los Vaqueros desde 2020.

“La liga todos los años siempre está evaluando distintas estrategias de negocios que no se siscumcrben al crecimiento de franquicias. Hay otras formas de crecimientos que se están trabajando. Al momento, como presidente, no tengo en nuestra mesa oferta de franquicia de expansión formal ni compraventa. Pero sabemos que ciertas conversaciones se dan continuamente. algunas se materializan y otras no. Es parte de la naturaleza de este negocio”, indicó Dalmau.

Una plaza como Isabela, que albergó en el pasado a los Gallitos, puede estar disponible tras la remodelación del Coliseo José “Buga” Abreu. También, está el mercado de la montaña con los municipios de Coamo, Aibonito y Morovis, municipios antes activos en el torneo.

“Sí, hay rumores y lo vemos positivos que se discuta públicamente. Es muy bien para deporte. Vamos a esperar una serie de estudios para asumir algún tipo de postura (sobre expansión de equipos). Hay que esperar que se hagan los estudios de mercado. De ahí, la junta puede a futuro determinar si conviene o no”, sostuvo Dalmau.

“Habría que ver. Hay muchos factores que se toman en consideración a la hora de establecer una franquicia. Hay que esperar para estar en posición de tomar decisiones. La dimisión de lo que es seguir agregando franquicias con todo lo que eso conlleva. Siempre estamos abiertos a escuchar alternativas pero requiere análisis de mercado”, añadió.

En el pasado, el BSN llegó a tener hasta 18 equipos activos en un torneo.