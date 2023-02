Diez de los doce integrantes de la Selección Nacional de baloncesto se encuentran acuartelados en Miami, Florida, como preparación para la última y decisiva ventana clasificatoria al Mundial de FIBA este verano.

Los integrantes llegaron a la ciudad el pasado jueves y ya suman tres prácticas hasta el sábado en las instalaciones de Florida International University (FIU), espacio gestionado por el exalumno del recinto y gerente general de la escuadra, Carlos Arroyo.

Bajo la dirección de Nelson Colón, en la ciudad se encuentran los armadores Tremont Waters, Jordan Howard y Tjader Fernández; los aleros Chris Ortiz, Phillip Wheeler y Aleem Ford; los delanteros Ysmael Romero y Jordan Cintrón; y los centros Timajh Parker-Rivera y George Conditt IV.

Los escoltas Gian Clavell y Stephen Thompson Jr. se reportarán directamente a Brasil, donde Puerto Rico enfrentará a los locales el próximo jueves. El 26, chocan con Colombia en Medellín.

La escuadra sumará dos prácticas más el domingo y partirá el lunes a territorio brasileño.

“La cosa se bien positiva. El grupo bien unido y responsable en todo lo que estamos haciendo. El trabajo va muy bien. Se ve la química y el entendimiento del grupo con el juego. La continuidad que hemos dado con los jugadores -que han jugado las pasadas ventanas- se ve. Todo bien positivo”, dijo Colón vía telefónica a El Nuevo Día.

El combinado boricua viene de una última ventana celebrada en el Coliseo Roberto Clemente, con triunfos sobre los colombianos y Uruguay, para mejorar su marca a 6-4 en el Grupo F. Esta vez, la preparación será en la carretera y Colón resalta la ventaja de tener un acuartelamiento fuera de Puerto Rico antes hacer el viaje a Sudamérica.

“La realidad es que estos acuartelamientos siempre son bien positivos. Es diferente el ambiente. Nos trasladamos, estamos un poco más relajados fuera de tantas cosas que nos distraen en Puerto Rico. Las instalaciones son espectaculares, cómodas y grandes. Creo que la concentración de estar acá nos ayuda a mantenernos enfocados porque solo estamos pendientes al baloncesto”, resaltó Colón.

Puerto Rico necesita vencer a Brasil y Colombia para pasar directamente al Mundial, a jugarse desde el 25 de agosto en Filipinas, Indonesia y Japón. Dividir honores no garantiza el pase y probablemente los obligará a esperar por otros resultados para saber si llegarán al Mundial.

Las primeras tres naciones en el Grupo F, al igual que en el Grupo E, avanzan al certamen mundialista. Un último boleto será dado al cuarto mejor récord entre ambas llaves.

El regreso de Howard

Para la última ventana, finalmente se unió el base Jordan Howard, quien jugó en la ventana inicial en noviembre de 2021 en México. Actualmente, milita en Italia.

“Contento de estar. Siempre ha dicho que sí. Estuvo disponible para todas las ventanas. Lamentablemente, tuvo mala suerte y se había lastimado. Pero, siempre ha sido parte del grupo, (está) al tanto de la información y los videos. Es un jugador superinteligente, dispuesto. Tan pronto llegó, hablamos aparte y se acopló. Es un jugador que sé nos va a ayudar mucho”, compartió Colón.

Waters está listo

Jordan compartirá el perímetro con Waters, líder anotador de la Selección. El integrante de los Metropolitans 92 en Francia sufrió a finales de enero una conmoción cerebral que lo sacó del torneo este mes.

Colón aseguró que el valioso canastero estará listo para los encuentros de la semana entrante.

“Lo vemos bien. Lo vemos en ritmo. Sí, aguantó un tiempo, pero se mantuvo haciendo gimnasio, entrenando aparte su físico. Está consciente del escenario al cual vamos, lo que significa estos dos juegos. Tremont se ha convertido en uno de los líderes naturales, vocal. Está buscando su ritmo de juego, pero físicamente está bien”, apuntó el estratega.

Bajas notables

Con varios jugadores de regreso, también hay ausencias notables. Quedaron fuera de los últimos 12, los aleros Ethan Thompson, activo en la G-League con los Bulls de Windy City, y Justin Reyes, quien también juega en Italia.

“La información que tengo de Justin es que no está 100 por ciento (rodilla) aunque está jugando. Traerlo para acá, al no estar 100 por ciento, es un riesgo. Estos riesgos representan para estos muchachos contratos, dinero. Hay que tener cuidado con eso. Sabiendo que su rodilla no está sólida, prefirió quedarse”, abundó sobre Reyes.

“Ethan yo creo que está cerca de ser llamado al equipo grande. Ha trabajado bien duro para eso. Ha puesto unos números increíbles en el G-League. Siente que va a recibir la llamada y cuando llegue tiene que estar allí para reportarse, sino pierde la oportunidad. Al sentirse así, ha decidido mantenerse aquí esperanzando de que llegue y que sea lo que pase, es bueno tener otro boricua en la NBA”, añadió sobre el caso de Thompson.

Puerto Rico venció a Brasil en el partido celebrado en el Coliseo Roberto Clemente durante este clasificatorio al Mundial. (Carlos Giusti)

Sobre el escolta Alfonso Plummer, al encontrarse inactivo, la decisión de la Federación fue no convocarlo. “No estaba jugando y lleva un tiempo parado. Entrenando, pero sin ritmo. Para nosotros, eso es importante debido al poco entrenamiento que tenemos. El que tenemos ahora es para engranar con los muchachos en ritmo”, recalcó Colón.

En la pintura, tampoco se ha visto el retorno de Jordan Murphy en las últimas ventanas. Al igual que Thompson, el delantero está concentrado en su desempeño en la G-League con los Austin Spurs y no quiere perder un puesto en la rotación.

Puerto Rico jugará la ventana sin su capitán, Javier Mojica, en el tabloncillo. El veterano estelar de los Vaqueros de Bayamón se dio de baja la semana pasada por “asuntos personales”.

“Se siente el vacío de “Mo” en lo que es la práctica, las sesiones de vídeos, en la interacción con el grupo. Pero hay que seguir hacia adelante. Eso da oportunidades a que otros que aprendieron de él den un paso al frente y asuman responsabilidad”, declaró Colón sobre Mojica.

Brasil, escuadra que Puerto Rico derrotó 75-72 el pasado agosto en el Clemente, ya anunció una lista de 14 jugadores para el partido. Los brasileños están segundos en el Grupo F con 7-4. Una victoria contra los boricuas los clasifica al Mundial.

“Es un equipo parecido. Tienen algunas bajas por lesiones. Añaden veteranos como Víctor Benite que no vino aquí (en agosto) y es un experimentado anotador. Básicamente, es el núcleo es bien parecido. Añaden a Bruno Caboclo que estuvo tratando de hacer la NBA”, destacó Colón.