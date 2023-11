Denver — Luka Doncic ha estado en su mejor momento, uno de los mejores de la NBA, en los momentos decisivos esta temporada.

Lo mismo que los Mavericks de Dallas con marca de 6-0 en situaciones decisivas, que se definen cuando el margen es menor a cinco puntos a cinco minutos del final del partido.

Es una muestra pequeña, pero los Mavericks comienzan a tomar forma en su primera temporada completa con Doncic y Kyrie Irving colaborando en la cancha.

La temporada anterior, los Mavericks tuvieron problemas con marca de 6-15 tras el arribo de Irving tras un canje con Brooklyn. El equipo terminó quedando fuera de los playoffs.

Necesitaban un poco de tiempo para encontrar la química, sostuvo el entrenador Jason Kidd.

Ahora parece que están en sintonía.

“Cuando tienes al 77 (Doncic) y al 11 (Irving) todo es fácil”, admitió Kidd sobre esos momentos clave. “Hablamos sobre el año pasado. Y aunque queríamos que las cosas sucedieran rápidamente, tienes que pasar por el proceso de crecimiento y conocerse unos a otros”.

Perdido entre la manía de Victor Wembanyama y la saga del canje de James Harden ha estado Doncic, que se va más dinámico que nunca, lo cual es decir algo con el base.

Es incluso mejor que su versión del videojuego “NBA 2K”. El esloveno de 24 años está haciendo lo que él sabe hacer mejor.

Doncic está casi promediando un triple-doble. Y aunque parece pronto para hablar sobre el MVP, las probabilidades de Doncic, de acuerdo con FanDuel Sportsbook, están sólo un poco por debajo de su amigo y dos veces MVP, Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver.

Esto junto a Irving y el gran inicio de los Mavericks (6-1), que tienen la segunda mejor marca de la Conferencia Oeste. Sólo están por detrás —por muy poco— del los Nuggets (7-1), reinantes campeones de la NBA.

“Ha sido un baloncesto divertido”, aseguró Irving. “Ha sido divertido jugar”.

Doncic además ha podido compartir el liderazgo en el equipo con Irving y Grant Williams, quien llegó proveniente de Boston este verano.

Esto le da más libertad a Doncic.

“Impacta el juego en todos los aspectos —anotando, armando jugadas, rebotes”, afirmó el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. “Es su equipo y hace mejor a todos los que lo rodean. Sabemos que cuando recibe el balón, puede hacer un gran tiro. Le gustan esos momentos, vive para esos momentos”.

Siempre ha sido así. Doncic no sabe cuándo empezó por que incluso cuando era niño, ningún momento parecía demasiado grande.

“Sólo me gusta jugar baloncesto”, admitió. “Siempre son esos momentos grandes los que me importan más. No siempre vas a estar en tu mejor momento, pero algo provoca en mí”.