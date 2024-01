Los Guardians de Cleveland paralizaron la participación del jardinero Johnathan Rodríguez con los Gigantes de Carolina en medio de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) frente a los Criollos de Caguas.

Carolina, abajo 3-2 en la serie, visita esta noche a los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

“Al otro día después del juego (del miércoles) se tuvo que ir. Está en el roster de 40 jugadores de los Guardians”, dijo Javier Hernández, gerente general de los Gigantes, a El Nuevo Día previo al sexto juego.

“Ahí no hay break. Ellos son los dueños (del contrato). No me gusta jugar mucho con el trabajo de los jugadores. El año pasado ocurrió lo mismo. Pero, vamos para adelante”, agregó.

Rodríguez, de 24 años, promedió .267 en cinco partidos contra los Criollos.

Hernández agregó que el campocorto cubano Adeiny Hechavarría tampoco jugará hoy, viernes, debido a una lesión en el ‘hamstring’ sufrida mientras corría a primera base en la derrota 3-2 del miércoles en Carolina. El pelotero es evaluado día a día.

Los Gigantes juegan en su segunda final consecutiva. Perdieron la pasada en siete juegos frente a los Indios de Mayagüez. La final contra Caguas se juega a un máximo de nueve partidos.