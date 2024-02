Carlos Correa aspira a una temporada saludable en 2024, tras una fría actuación con el madero en la pasada campaña

“ Vine en Año Nuevo a despedir (el 2023) aquí y de verdad que se sintió superrico poder regresar y compartir con la gente que me vio crecer y la gente que siempre estuvo ahí desde el principio . Y aquí venir al torneo es algo especial, pues es algo que hemos planeado por muchos años, y que al final se dé y estemos ayudando a tanta gente y veamos la presencia y el apoyo de tanta gente aquí en Puerto Rico, de verdad, que me hace sentir muy bien”, dijo Correa en un aparte con la prensa antes de salir al campo.

Ajustes en la caja de bateo

Confía en el talento de Christian Vázquez

“Lo que pasa es que el béisbol es un béisbol que no es como el baloncesto, que tú sabes que todos los años los jugadores van a meter 25 y van a coger ocho rebotes y cuatro o cinco asistencias. Es un deporte que es impredecible, es un deporte que no solamente se basa en el trabajo que tú pongas, sino también que todas las piezas tienen que encajar como deben, tienes que estar saludable, tienes que darle donde no haya nadie. Pasan muchas cosas que están fuera de tu control, y pues por eso es que las temporadas no son siempre iguales”, dijo el santaisabelino sobre Vázquez.