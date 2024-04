Carlos Delgado visita la escuela que llevará su nombre en Aguadilla: “Lo importante es que se le dé oportunidad a un grupo diverso de niños y jóvenes”

“ Me estoy poniendo viejo, pero también me llena de satisfacción, y uno se siente honrado, de que alguien más haya pensado en ti y haya reconocido las cosas que hiciste. No era necesario, pero estoy agradecido ”, dijo Delgado a El Nuevo Día vía telefónica desde Aguadilla, al tiempo que expresó que la visita al lugar le trajo memorias de su niñez y adolescencia.

“Era más que nada (la visita) para ver el área y entender un poco más el proyecto. Uno no tiene tanto control de lo que va a pasar aquí porque es una escuela que otras personas hacen y es una alianza entre el Municipio y el Departamento de Educación, pero uno está esperanzado de que lo hagan bien y que los niños se puedan beneficiar, que al final del día, es lo más importante. Y no me canso de decir lo contento y honrado que me siento por este reconocimiento”, expresó Delgado.