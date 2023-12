Alex Verdugo, el nuevo miembro de los Yankees, no fue claro y pareció utilizar indirectas para criticar a Alex Cora, su anterior dirigente mientras militó con los Red Sox de Boston hasta la temporada pasada.

El otrora taponero de Grandes Ligas y exmiembro de los Red Sox, Jonathan Papelbon, no se andó con rodeos y fue bien directo en su mordaz crítica al patrullero recién adquirido por los Yankees de Nueva York en un cambio con Boston, al tiempo que defendió a Cora.

“Verdugo, quiero decir, Vértigo...”, inició Papelbon su breve escrito en la red social X, con fecha del jueves.

“Cora tiene el respaldo de sus jugadores y compañeros de equipo más que nadie en el juego”, remató Papelbon, llamando de paso a Verdugo “perezoso e improductivo”.

La reacción del excerrador de Grandes Ligas que jugó 12 temporadas, y quien fue compañero de Cora cuando ambos fueron jugadores de Boston, surgió luego de que Verdugo apareciera en una conferencia de prensa virtual a través de la aplicación ZOOM, alabando a quien será su nuevo mánager en los Yankees, Aaron Boone, y dejando ver que es un dirigente que sí apoya a sus peloteros.

Cora tuvo que disciplinar en 2023 a Verdugo en algunas ocasiones, y a todas luces el resentimiento del jugador de raíces mexicanas se debe a esos incidentes.

Verdugo fue enviado a la banca dos veces durante la temporada, primero el 8 de junio por no esforzarse en un corrido de bases entre primera y segunda, tras un roletazo, y el 5 de agosto por llegar tarde al estadio.

“Eso es algo que quiero ver en mi dirigente, hombre. “Quiero ver algo de fuego, algo de lucha a favor de los muchachos”, dijo Verdugo en la conferencia por ZOOM. “En lugar de llamar la atención a la gente, apoyarlos”.

Pero Papelbon no fue el único que señaló a Verdugo por esos comentarios e indirectas a Cora, sino que también Jared Carrabis, un productor de contenido de béisbol para la compañía de apuestas deportivas Draft Kings, lo refutó y hasta le sacó a relucir su historial. De hecho, sobre su publicación, fue que Papelbon entonces comentó para echarle leña al fuego.

“Me gustó Dugie aquí, pero los ataques a Cora por no tener el respaldo de sus jugadores y “llamar la atención” son una tontería. Si te mandan a la banca por llegar tarde o no esforzarte, eso no sucede porque lo hayas hecho una vez. La rendición de cuentas es muy útil”, escribió Carrabis.