Antes de convertirse en estrella de Grandes Ligas, José Berríos admiraba a figuras como Yadier Molina por el tiempo que tomaban para devolver a la comunidad puertorriqueña con eventos como partidos de celebridades y competencia de jonrones.

El sábado, el abridor de los Blue Jays de Toronto cumplió con su misión de darle alegría a su patria al celebrar “La Gente de Barrio Home Run Derby and Celebrity Softball Game”, organizado junto con su compañero de equipo, el toletero dominicano Vladimir Guerrero, en el Estadio Roberto Clemente Walker ante más de 5,000 aficionados en las gradas.

“Estoy contento y orgulloso. Es mi primer evento que soy anfitrión. Siempre fui de invitado a eventos de Yadier Molina. Me lo disfrutaba mucho. El impacto que teníamos a los niños es increíble. Esta es la idea. Que ellos lo disfruten y compartan con nosotros”, dijo Berríos antes del inicio de la actividad benéfica.

“Todos conocemos de Roberto Clemente y su labor benéfica. No lo pude ver. Mi papá me contó historias. Creciendo, vi a Yadier y a Carlos Beltrán haciendo y siguen haciendo por la juventud. Me motivaron. Entiendo y reconozco seguir esos pasos y por eso estamos aquí”, agregó.

Los recaudos de la velada impactaron a la Fundación La Makina, de Berríos; y VG27, de Guerrero.

Molina, exreceptor estrella de las Grandes Ligas con los Cardinals y actual dirigente de los Criollos de Caguas en la pelota invernal, estuvo presente en el estadio para apoyar la iniciativa de Berríos y Guerrero.

Vladimir Guerrero y José Berríos, organizadores de “La Gente de Barrio Home Run Derby and Celebrity Softball Game”. (David Villafañe Ramos)

“Pienso que esa fue la idea, de seguir nuestros pasos. Berríos es de pueblo y bien humilde. Lo hace de todo corazón para que la gente tenga un día de entretenimiento con la familia viendo a figuras de Grandes Ligas. Contento por eso, que sigan esos pasos”, reacción Molina.

Por el equipo de Berríos, estuvieron presentes sus compatriotas y grandesligas Francisco Lindor (Mets), Edwin “Sugar” Díaz (Mets), Javier Báez (Tigers), Eddie Rosario (agente libre), Alexis Díaz (Reds) y José Miranda (Twins).

En el bando de Guerrero, llegaron sus compatriotas Julio Rodríguez (Mariners), Santiago Espinal (Toronto) y Carlos Gómez, además del venezolano Gabriel Moreno (Arizona) y el cubano Lourdes Gurriel Jr. (agente libre).

Otras celebridades deportivas como los campeones mundiales Amanda Serrano y Oscar Collazo dijeron presente.

Antes de comenzar el partido de sóftbol, figuras como Berríos, Báez y Díaz firmaron autógrafos de docenas de aficionados que abarrotaron las grades en buscas de firmas. Algunos niños, incluso, brincaron la valla de las gradas para acercarse a sus peloteros preferidos.

José Berríos, aquí firmando autógrafos previo al evento en Carolina, reconoció que Ohtani elevó la vara con este nuevo acuerdo con los Dodgers. (David Villafañe Ramos)

En el partido, Lindor, Rosario, Báez y Berríos se llevaron sonoros aplausos del público presente. Lindor, en su primer turno, sacó la esférica del límite del terreno con un swing para poner fanáticos a gozar.

Al final, ganó el equipo de Guerrero 14-9 en cinco entradas. El hijo del miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, desapareció la bola dos veces.

El evento terminó con una competencia de jonrones con bates de aluminio.