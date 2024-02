Lejos el retiro para Robinson Canó mientras brilla con el Licey en la Serie del Caribe

“Sé que mucha gente me dice ‘¿pero y qué fiebre es que tú tienes de pelota?’ Pero, de verdad, yo no soy abogado, ni ingeniero, ni doctor y esto es lo que yo amo, lo que me gusta y gracias a Dios que aprendí con esas leyendas que tuve el chance de jugar como (Derek) Jeter, Alex (Rodríguez), (Jorge) Posada, Mariano (Rivera), (Gary) Sheffield, todas esas personas, como ellos se preparaban y siempre me quedé con eso, porque siempre que salgo a jugar me gusta dar lo mejor de mí”, agregó.