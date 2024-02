Los Criollos apuntan a acabar con el invicto de Panamá y avanzar a las semifinales de la Serie del Caribe

Puerto Rico se verá a partir de las 9:30 p.m., hora de la isla, contra los Federales de Chiriquí de Panamá, quienes no han perdido en sus tres salidas en el Estadio loanDepot Park.

“Es seguir partido a partido como lo he dicho siempre. Creo que tenemos un buen paso hasta el momento, pero no hemos terminado. Creo que los muchachos entienden el mensaje. Sabemos que no es fácil. Todos los equipos tienen un tremendo plantel. Ninguno es fácil. El mensaje es simplemente seguir haciendo lo mejor que sabemos hacer”, dijo José Agustín Mayorga, dirigente de los Federales, exreceptor de 31 años.