Los Criollos viajan a Miami con el equipaje necesario para ganar la Serie del Caribe: “Hay entusiasmo, deseo y pasión”

Con expectativas de traer el título

“En esto no hay enemigo pequeño. Hemos podido ver que estos equipos invitados no tienen nada que perder. Confeccionan sus equipos a gusto y gana, porque acá es distinto y tenemos nuestros reglamentos de que jugadores que no participen en la liga invernal antes del 15 de diciembre, no pueden participar en la Serie del Caribe. Que fueron los casos de Pedro León y Christian Koss, que son jugadores que en realidad nos hubiera gustado tener. Comenzando mañana (jueves) tenemos que mirar que estamos jugando contra fuertes equipos”, agregó el gerente de los Criollos.