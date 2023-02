SAN DIEGO.- El astro Manny Machado alcanzó un acuerdo para firmar un nuevo contrato de $350 millones y 11 años que mantendrá al dominicano con los Padres de San Diego hasta 2033, según una persona con conocimiento de las negociaciones.

La fuente habló el domingo con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada, ya que que Machado aún deberá cumplir con un reconocimiento médico para que el acuerdo quede oficializado.

El tercera base debía batear segundo el domingo en un juego de pretemporada de los Padres contra los Diamondbacks de Arizona.

Machado, de 30 años, había dicho recientemente que tras esta temporada, contemplaba salirse del contrato de $300 millones y 10 años que firmó en 2019. Con los $120 millones que ya ha cobrado, el nuevo acuerdo incrementa el monto comprometido de los Padres con Machado a $470 millones a lo largo de 15 años.

Clave en la transformación de los Padres como candidatos al campeonato de la Serie Mundial, Machado quedó segundo en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el año pasado. Forma parte de un elenco de estrellas que incluye a Xander Bogaerts, Juan Soto y Fernando Tatis Jr., quien podrá reincorporarse el 20 de abril al completar una suspensión de 80 juegos por dopaje.

ESPN fue el primer medio en dar a conocer el nuevo contrato.