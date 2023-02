Humacao-. Los dolores de cabeza, por el momento, acabaron.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico presentó el jueves oficialmente el equipo que jugará en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo con entusiasmo y confianza de que escogió a los mejores peloteros disponibles para el anticipado torneo en marzo próximo en Miami.

“Muchas horas, muchas tensiones, pero bien satisfecho. El insumo que agarré de varios de los jugadores, es que están bien contentos con el grupo que vamos a tener y creo que es lo más importante”, dijo Solá luego del anuncio oficial en la sala principal del Centro de Bellas Artes de Humacao.

“Muchas caras nuevas, muchos muchachos atléticos para el tipo de estadio que vamos a estar jugando. Sobre todo, que tenemos muchos jugadores que pueden jugar varias posiciones. En eso nos fijamos mucho cuando hicimos las selecciones”, agregó.

Puerto Rico debuta el 11 de marzo contra Nicaragua en el LoanDepot Park de Miami. Forma parte del Grupo D junto con República Dominicana, Venezuela e Israel.

Un total de 19 peloteros debutarán con las franelas de Puerto Rico en el certamen de alto nivel, encabezado por el abridor Marcus Stroman, de madre puertorriqueña y quien representó a Estados Unidos en 2017, agenciándose el premio de Jugador Más Valioso en la final.

Del denominado “Team Rubio”, subcampeón de 2017, regresan los estelares Francisco Lindor, Javier Báez, Enrique “Kike” Hernández y Eddie Rosario, más los abridores José Berríos, José de León y el zurdo Héctor Santiago; el relevista Jorge López y el cerrador Edwin “Sugar” Díaz. El receptor Martín “Machete” Maldonado, está de vuelta luego de participar en 2013.

Una de las grandes bajas fue el campocorto titular de los Twins de Minnesota Carlos Correa, fuera debido a que su segundo hijo nace durante la fase regular de la competencia en Miami, Florida.

La ausencia de Lugo

Tampoco estará el derecho Seth Lugo, abridor principal de Puerto Rico en el pasado Clásico. Lugo firmó un pacto con los Padres de San Diego y buscará un espacio en la rotación de la novena californiana luego de fungir como relevista en las pasadas temporadas con los Mets de Nueva York.

“Me había llamado hace más de un mes. Es entendible. Va para un equipo nuevo. No tenía restricción ni nada. Simplemente, fue una decisión que él tomó. Va a estar en la rotación del equipo de San Diego y respetamos su decisión. Seth no tenía que hacerlo, me pidió mil disculpas. Este es el trabajo de ellos y tenemos que entenderlo”, abundó Solá sobre la ausencia de Lugo.

Seth Lugo jugará en 2023 con los Padres de San Diego. (Jeff Chiu)

Otro pelotero que no se pudo reclutar fue al zurdo agente libre Edwin Ríos, quien podía fungir un papel como bateador designado, además de cubrir la primera base. Ríos jugó en las Mayores con los Dodgers.

“Tenía el deseo total. Quince minutos antes de entregar la lista, él estaba haciendo unas gestiones con su agente. Es un caso bien difícil porque sí quería estar aquí, pero en las ofertas que tiene ahora mismo (en MLB), tiene que ganarse un puesto. Eso es respetable”, indicó Solá.

El debutante Neftalí Soto, un jugador destacado en la liga japonesa, cubrirá la posición de bateador designado en la alineación.

“Todavía estamos en comunicación con el equipo de Japón (Yokohama) para Neftalí, para el proceso de traerlo para acá, que no es tan sencillo, la logística. Tiene que estar varios días antes y estamos en esos trámites. En los seguros, es un poco más complicado. MLB cubre los seguros de los jugadores de la liga. Peloteros de los extranjeros, tienen que ser los equipos”, explicó.

Otro jugador que estará de estreno será Christian Vázquez, campeón junto a Maldonado en la pasada Serie Mundial con los Astros de Houston y nuevo cátcher de Minnesota.

El experimentado Henry Ramos deberá fungir como quinto jardinero en el equipo. (Archivo)

En el cuadro interior, debutarán José Miranda (Twins) y Emmanuel Rivera (Diamondbacks). Rivera, quien viene de jugar en la Serie del Caribe con los Indios, cubrirá la baja de Correa en la tercera base. M.J. Meléndez (Royals) estará en el jardín derecho y también puede fungir como cátcher.

En el listado de utilities, fueron agregados Edwin Díaz, Jugador Más Valioso del pasado torneo invernal con los Criollos de Caguas, más su compañero de equipo Vimael Machín, con un acuerdo de liga menor en Filadelfia. Completan las reservas los guardabosques Henry Ramos (Cincinnati) y Nelson Velázquez (Cubs de Chicago).

Sin un jugador de mucha velocidad en el banco

Solá y el cuerpo técnico, liderado por el dirigente Yadier Molina, consideraron agregar algún jugador de mucha velocidad en el banco para robar bases en situaciones críticas tarde en los juegos como Andrew Velázquez y Johneshwy Fargas, pero la idea fue descartada.

“Fue un tema, especialmente por unos jugadores. Pero, en estos torneos robar base es un poco difícil. Vamos a competir contra la crema y tuvimos varias alternativas ahí. Sí, analizamos que seis a siete jugadores que van a estar jugando todo el tiempo”, dijo.

“Puede haber unos jugadores que sí vengan del banco o suplentes. Se analizó en un momento dado, pero luego concluimos que tal vez no tenemos que robar bases. Con Andrew hubo una situación aparte que no pudimos llegar al próximo paso. Fue todo hablado con la gente de MLB y decidimos no tomarnos riesgos. Fargas estuvo en la lista de 50”, explicó Solá.

Nicholas Padilla (tercero de izquierda a derecha), es una de las caras nuevas en el equipo. (Vanessa Serra Díaz)

Una mirada al bullpen, solo hay un relevista zurdo con Jovani Morán (Twins).

El resto de los brazos son derechos como Alexis Díaz (Reds y hermano de Sugar Díaz), Dereck Rodríguez (Twins), Yacksel Ríos (Lanzador del Año en la liga invernal), Fernando Cruz (Reds), Duane Underwood Jr. (Pirates), Dominic Hamel (Mets de Nueva York), Nicholas Padilla (White Sox de Chicago) y Anthony Maldonado (Marlins).

Los izquierdos Anthony Solometo y Eric Torres fueron descartados.

“En el caso de Anthony, tenía una opción de jugar por Italia. Es un muchacho con un brazo envidiable. Siempre dije que se parece a Madison Bumgarner en la manera que tira. Entendíamos que al haber tirado en Clase A, si tenía la oportunidad de lanzar con otro equipo no lo íbamos a cohibir. Lo analizamos y pasamos. Con Eric, fue un caso más complicado. Hablamos pero, al final, no hubo un interés de participar”, apuntó.

“Lo que hicimos fue que identificamos a unos derechos que pueden tirarle a los zurdos. El trabajo de Víctor Ramos (estadístico y analítica) nos ayudó mucho. Por eso fue que hicimos la selección de más derechos. Tenemos a Alex Claudio entre las reservas. Si pasamos a una segunda ronda y si lo necesitamos, estaría entrando”, añadió.

Claudio, José Espada, Jonathan Bermúdez y Luis Quiñones, forman parte del “pool”. Solá tuvo que darle a MLB dos nombres de lanzadores más de las Mayores que pueden agregar durante el torneo por los ya reservados. Los que sean cambiados no pueden volver a la competencia.

Entre los relevistas, el gerente destacó la inclusión de Hamel, uno de los principales prospectos de los Mets de Nueva York. De 23 años, Hamel tuvo un alto nivel de ponches en sus salidas el año pasado en Clase A y A+ con 145 en 119 entradas.

“Todo el crédito a Ramos. Impresionante de la manera que reaccionó cuando le dijimos que estaba en el equipo. Su abuelo es de Luquillo. Si no me equivoco, es el tercer mejor prospecto de los Mets. Tira 95, 96 millas por hora. Apunta a que pronto estará en las Grandes Ligas. Va a ser muy bueno verlo lanzar la pelota”, señaló Solá.