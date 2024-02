Serie del Caribe: Puerto Rico busca su primer triunfo ante una Nicaragua que se estrena en la fiesta

La Serie del Caribe tuvo una primera etapa entre 1949 y 1960 en que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) tenía otra composición. Y en dicha etapa los cubanos fueron los máximos ganadores con siete de 12 ediciones, seguidos por los boricuas con cuatro y los panameños con uno. Tras la edición de 1960, la Serie del Caribe no se celebró más durante esa década tras la salida de los cubanos. La segunda etapa del clásico caribeño inició en 1970 y por más de cuatro décadas los cubanos estuvieron ausentes, hasta 2014, aunque desde entonces no siempre han dicho presente.

Confiado Rivera

“Me siento muy bien y le doy las gracias a esta gente que me dio la oportunidad de poder pitchear el primer juego. Vamos para encima. Nunca me he enfrentado con ningún equipo de Nicaragua, va a ser mi primera vez. Muy emocionado. Alegre, imagínate, que le digan a uno ‘vas a abrir el primer juego’. Uno se siente emocionado por esa oportunidad, cada día que uno logra algo nuevo”, dijo Rivera, quien asegura que no siente presión.