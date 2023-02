GOODYEAR, Arizon — El manager de los Guardians Terry Francona se siente mucho mejor estos días. Camina con una vara en el pie izquierdo que le molesta cuando usa sus sandalias, pero eso es pan comido en comparación con lo que padeció en el pasado.

Quien fuera un infielder en las Grandes Ligas lidió con problemas gastrointestinales y con coágulos en 2020. Le siguieron cirugías en la cadera y el dedo del pie y tuvo que alejarse del equipo en 2021. Pero su perspectiva se ha mantenido igual en todo momento.

“Todo el mundo pregunta: ‘¿Tienes una perspectiva?’”, comentó Francona este domingo mientras continúa con la preparación para su undécima temporada al mando de Cleveland. “Odio cuando perdemos. Realmente disfruto cuando ganamos. Pero me encanta hacer lo que hacemos y siempre ha sido así. Siempre lo he disfrutado”.

“Si no estuviera en el béisbol, todo lo que estaría haciendo sería desear estar en el béisbol”, añadió.

PUBLICIDAD

Francona, de 63 años, está agradecido de no estar cojeando tanto como antes, lo que le facilita hacer su trabajo. Y no parece que haya perdido el paso en ese frente.

El dos veces ganador de la Serie Mundial con Boston, dirigió a un pelotón de jóvenes peloteros de los Guardians al título de la División Central de la Liga Americana en 2022. Ha llevado a Cleveland a cuatro títulos divisionales, seis postemporadas y una Serie Mundial desde 2013.

“Venimos de un año en el que maximizamos nuestra producción y mucho de eso tiene que ver con Tito”, afirmó el as de los Guardians Shane Bieber. “Verlo sonreír, estar contento y saludable, siempre se le vio así, a pesar de lo que estaba pasando. Así que es un factor determinante aquí con su energía siempre contagiosa”.

El jardinero Steven Kwan enfatiza en que Francona es “extremadamente importante” cuando se trata del éxito del equipo.

“Creo que el simple hecho de que esté en el camerino, genera confianza antes que nada”, afirma. “Quiero decir que hacer ver las cosas sencillas cuando está alrededor, porque sabes que él está a cargo”.

Rizzo está listo

El primera base de los Yankees Anthony Rizzo se la pasó el invierno cuidando su problemática espalda para la venidera temporada.

Y aunque se siente bien, el toletero sabe que es un problema que puede regresar.

“Simplemente es algo que hay que saber manejar”, afirmó Rizzo.

“Creo que quien ha tenido dolores de espalda, saben que aparecen de la nada. Creo que estaría loco si me sentara y dijera que no tendré problemas en la espalda este año, porque cada temporada parece que hay algo que truena. Definitivamente me siento confiado con la preparación diaria y la rutina”.